El Llagostera perd Marc Fernández per sanció per als dos propers partits

Malgrat el recurs presentat des de les oficines del Llagostera perquè el Comitè de Competició retirés la sanció a l'extrem Marc Fernández per l'expulsió amb vermella directa que va veure contra l'Alcoià (1-2), el de Corbera de Llobregat no serà diumenge a Palma per mesurar-se a l'Atlètic Balears ni tampoc per al proper partit a Palamós davant el Mallorca B. Marc Fernández va ser expulsat al minut 87 de partit quan es disposava a fer efectiu un servei de banda i va veure com un jugador de l'Alcoià li prenia la pilota de les mans amb l'objectiu d'esgarrapar uns segons. En aquells moments la reacció de Marc Fernández va ser la d'empènyer el jugador de l'Alcoià i aquest va caure fulminat a terra posant-hi més pa que formatge. Al final del partit a l'acta que va escriure Leo Ollo el col·legiat va explicar que la targeta vermella que va mostrar al llagosterenc va ser per ventar una empenta a un rival «de manera violenta sense estar la pilota en joc».

Marc Fernández va ingressar al rectangle de joc al minut 63 substituint Rafa Jordà i al 77 va escurçar distàncies i donar esperances als d'Alsina fent un gol que al final va resultar insuficient. Deu minuts més tard que Marc Fernández fes l'1-2 el col·legiat Leo Ollo el va expulsar del rectangle de joc (min.87). El de Corbera de Llobregat és el segon màxim golejador del Llagostera amb 7 gols, per darrera de Manel Martínez que en suma 12. Alsina perd Fernández però recuperarà Masó i està pendent de l'estat físic d'Albert Vivancos, absent les dues últimes jornades.