El Palamós Optimist Trophy reunirà més de mig miler d'embarcacions

Tot és a punt perquè avui a partir de les 11 del matí i fins al diumenge arrenqui la 28 edició del Palamós Optimist Trophy-12 Nations Cup, amb la participació de 550 participants (170 més estaven en llista d'espera) representants de 28 països dels cinc continents. El Palamós Optimist Trophy-Nations Cup compta amb els regatistes més top arribats des de diferents punts i països com Alemanya o Hongria han triat la regata gironina com a classificatòria per als equips que participaran en el Mundial i Europeu 2017.

La regata tanca un any més el circuit Optimist Excellence Cup, que ha passat per Vigo, Las Palmas i Torrevella. A Palamós quedarà definit el podi d'aquest circuit promocionat per AECIO (Associació Espanyola Classe Internacional Optimist) i que lluiten per guanyar el català Arnau Gelpí (CN El Balís), el canari Samuel Beneyto (RCN Gran Canària) i la portuguesa Beatriz Gago (CN Portimao).

La subcampiona del món, Helena Wolff, així com el vigent campió d'Europa, l'alemany Mewes Wieduwild, parteixen en el grup de favorits a la victòria final. Una regata d'aquestes característiques amb 550 embarcacions fa que la logística sigui complexa i sobretot la seguretat sigui un dels aspectes que més prevalen per a l'organització. És per això que hi ha un equip de treball de 60 persones entre personal de mar i de terra i 30 llanxes de l'organització, més les 90 dels diferents equips, amb el que sumaran 120 pneumàtiques que vetllaran pel bon desenvolupament de la competició.