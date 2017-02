Viñales, el més ràpid de Phillip Island

El pilot espanyol Maverick Viñales (Yamaha) ha dominat també els tests de pretemporada de la categoria de MotoGP que han conclós aquest divendres al circuit australià de Phillip Island, seguit de prop pel seu compatriota i actual campió, Marc Márquez (Repsol Honda).

El de Roses, com ja va passar en el test de postemporada a Xest i en el primer de la pretemporada a Sepang (Malàisia), ha marxat un altre cop com el més ràpid de la categoria reina, i ha enviat ja l'enèsim avís als seus rivals sobre la seva candidatura per a aquesta campanya que, de moment, sembla plenament confirmada.

Viñales ja havia estat el millor en la segona sessió de dijous, on va rebaixar un segon el seu registre de dimecres, i en l'última jornada ha tornat a millorar encara que Márquez, que festejava a més el seu 24è aniversari, se li ha acostat molt més, i ha deixat clar també que el seu rendiment a hores d'ara és sensiblement superior al del 2016.

A més, tots dos han protagonitzat un duel a la veloç pista australiana, quan han rodat junts durant diverses voltes, i han estat els únics de la graella que han estat capaços de situar-se en l'1:28 en un dia en què tots els pilots, excepte l'espanyol Álvaro Bautista (Ducati) i el txec Karel Abraham (Ducati), han signat els seus millors registres d'aquestes proves.

Amb tot, el gironí ha estat el més ràpid en fer a la volta 13 de les 101 que ha donat un crono d'1:28.549, 300 mil·lèsimes millor que el d'aquest dijous, mentre que Márquez, que també ha rodat molt (96 voltes), sí ha pogut aquest cop seguir l'estela de la 'M1' i ha aconseguit baixar de la barrera de l'1:29, i se n'ha anat del circuit australià amb un millor temps d'1:28.843, a 294 mil·lèsimes de Viñales.

La millora de les Honda oficials s'han confirmat amb el tercer millor temps per al català Dani Pedrosa. El de Castellar del Vallès, tocat aquest dijous per un procés febril, ha oblidat aquests problemes per situar-se entre els millors, encara que a gairebé mig segon del de Yamaha i ja dins els quals s'han situat en l'1:29, entre els qui ha sorprés l'alemany Jonas Folger (Yamaha), 'rookie' que s'ha situat quart.

Per la seva banda, Jorge Lorenzo (Ducati) ha viscut el seu millor dia i de la mateixa manera que a Sepang fa unes setmanes ha anat de menys a més per acabar entre els deu millors. El balear ha aconseguit el vuitè millor temps a 793 mil·lèsimes del seu relleu a Yamaha, però a 94 mil·lèsimes del seu company d'equip, l'italià Andrea Dovizioso.

Valentino Rossi (Yamaha) ha estat onzè i ha tornat a ser superat per Viñales, que l'ha superat en gairebé un segon, mentre que entre els espanyols ha destacat la bona feina d'Àlex Rins (Suzuki), que malgrat patir una caiguda, ha acabat sisè i per davant el seu company Andrea Iannone.

La propera cita, i última oficial de la pretemporada, per als pilots de la categoria reina serà al circuit internacional de Losail, a Qatar, del 10 al 12 de març.