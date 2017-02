La Xarxa emetrà en exclusiva la Copa del Rei d'hoquei des d'Alcobendas

La competició més emocionant d'hoquei patins arriba, en directe i en exclusiva, a les televisions de proximitat i al canal 159 de Movistar+. Des del dijous 23 de febrer i fins al diumenge 26, els vuit millors equips de l'OK Lliga lluitaran al pavelló Amaya Valdemoro d'Alcobendas per la Copa del Rei. Els partits es podran seguir per La Xarxa, segons l'acord fet públic ahir. L'únic representant gironí, el Lloret Vila Esportiva, aspira a donar la sorpresa contra el Liceo, un gran que no passa pel seu millor moment. El partit es jugarà el proper divendres 24 de febrer a les 18.00.