Xavi: «El PSG va ser superior»

«En termes d'intensitat, de ritme de joc, de nivell tècnic, tàctic, físic i psicològic», el París Saint-Germain «va estar per damunt» del Barcelona en l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions de dimarts passat (4-0), segons l'excapità dels blaugrana Xavi Hernández. En una entrevista que ahir publicava el diari L'Équipe, Xavi va assegurar que «el mèrit de la victòria recau en els parisencs», que van fer «un dels millors partits de la seva història».

«El Barcelona gairebé no va tenir cap ocasió (...) A Trapp gairebé ni el van molestar», afegia l'actual jugador de l'Al-Sadd qatarià, que va dir també que «el PSG va ser més agressiu que el Barcelona, el seu ritme de joc va ser millor».

«Això va marcar la diferència, perquè en termes de qualitat dels seus jugadors estan més o menys al mateix nivell», assenyalava.

Xavi explicava també que el PSG va aconseguir «bloquejar Messi i Suárez» i «només van patir una mica quan Neymar va tenir algun u contra u», alhora que admetia que «Iniesta i Busquets, que tornaven després d'una lesió, no estaven al seu millor nivell». «El Barça no va estar al seu nivell habitual», va dir l'excapità, assegurant també que, amb tot, la remuntada al Camp Nou és possible.

«Crec que el Barcelona pot inquietar el París Saint-Germain en el partit de tornada i, per què no, remuntar a casa, encara que serà difícil», va comentar en una de les seves respostes. El futbolista va dir igualment que, si hagués estat al vestidor del Parc dels Prínceps al final del partit, hauria dit als futbolistes que «no cal abandonar, que això no ha acabat, que no estan eliminats», tot i que «essent realista, serà molt difícil».