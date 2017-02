Adel Mechaal, campió d´Espanya de 3.000 metres

La classe d'Adel Mechaal en una pista d'atletisme i quan l'atleta palamosí aconsegueix desempallegar-se dels problemes burocràtics amb la federació internacional (que l'acusa de saltar-se controls antidopatge) fa exhibicions com les d'aquest vespre a Salamanca on s'ha proclamat campió d'Espanya de 3.000 metres amb molta superioritat.

En una cursa lenta, Mechaal ha esperat el seu moment per arrencar a falta de 1.000 metres, deixar enrere a tots els rivals i guanyar amb 8:19.57. Els darrers 1.000 metres, Mechaal els ha corregut amb 2:28.

Mechaal intentarà avui buscar també el títol en la prova de 1.500 metres on el català Marc Alcalà serà el seu principal rival.

Pel que fa a la resta de gironins, Esther Guerrero es va classificar sense problemes per a la final del 800 guanyant la seva semifinal amb 2:12.50. La banyolina és la gran favorita pel títol que es decidirà en la final d'aquest migdia (13.00).

També es va classificar per a la seva final, en aquest cas dels 200 metres, la velocista del GEiEG Paula Llistosella. Victòria en la seva sèrie (24.70) i bitllet per a la final amb la segona posició en la semifinal (24.69). La final serà avui, a les dotze del migdia, però, en principi, el podi no hauria d'estar al seu abast.

En pentatló, Tamara del Río es va quedar fora del podi després d'un concurs on la gironina va estar gairebé sempre entre les tres primeres. Al final, però, del Río va ser quarta amb 4.003 punts a només dotze del bronze: Paola Sarabia (4.015).

Finalment, en 1500 femení, Marina Guerrero ha fet la seva millor marca personal, 4:40.30., però ha quedat lluny de poder entrar a la final.