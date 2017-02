El Bordils juga un partit «molt important» a la pista d´un rival directe per la salvació

Amb la primera prova superada, tombant a un rival directe com el Nava (28-24) i sortint així del descens, el Bordils afronta amb confiança la segona cita d'un calendari immediat que l'ha de dur a veure's les cares amb equips de la part mitjana-baixa de la classificació. Salvar-se és l'únic objectiu; dissabte passat es va fer el primer pas, però no el definitiu. El perill és a tocar, de manera que sortir amb vida avui (19:30 hores) de la pista de l'Amenabar ZKE basc seria una boníssima notícia. No ho tindrà fàcil l'equip gironí. Primer, perquè el rival s'hi juga la vida, i segon perquè al davant hi haurà una plantilla que combina a la perfecció la joventut i la veterania que tindrà el suport d'una afició que collarà de valent.

«Fa set dies estàvem amb l'aigua al coll i ara, ja no tant. Estem amb millor disposició que fa una setmana», confessa Pau Campos, si bé no amaga que «el nostre rival està més o menys com nosaltres. Creiem que aquest partit és molt important, però per a ells és vital». Sense Enric Pedraza ni Marc Combis, absents per motius laborals, el Bordils s'enfronta avui a un Amenabar que se la juga. Tot plegat, en una jornada que pot ser molt bona per als gironins si guanyen i el Nava, que suma els mateixos 15 punts, perd amb el líder Teucro. Primer, però, toca fer els deures i puntuar. «És una pista molt complicada i hem d'anar amb compte amb els arbitratges. La pressió serà terrible», diu Campos. «Té una plantilla amb uns quants joves que han estat a les categories inferiors de la selecció. Podem jugar amb això; amb els seus nervis i la seva possible inexperiència. La pressió els pot jugar una mala passada», analitza.