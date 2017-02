L´Uni se centra en la Lliga, tancades Copa i Eurocup

Dues decepcions en menys d'una setmana costen de pair, però l'Spar Citylift Girona no té ni temps per a això. Diumenge la Copa volava de Fontajau a Salamanca, l'endemà l'expedició gironina volava fins a Kayseri (Turquia), on dimecres l'Uni quedava eliminat de l'Eurocup, i ahir a les vuit del matí, tan sols unes hores més tard d'haver tornat del llarg viatge europeu, tècnics i jugadores tornaven a fer les maletes. Aquest cop el destí era Zamora, on aquesta tarda buscaran una victòria que els permeti seguir perseguint el líder, el Perfumerías Avenida, a la Lliga Femenina. A partir d'ara, l'única preocupació per a les gironines.

«Els ànims mai estan bé després de perdre, això sempre empipa. Estem amb ganes d'aixecar-nos i mirar endavant, volem centrar-nos en la Lliga i afrontar el partit contra el Zamora», explicava ahir el tècnic, Èric Surís. Per a l'entrenador, tot i que el Quesos El Pastor només hagi guanyat sis partits en tota la temporada i ocupi el tercer lloc per la cua, l'Uni es trobarà «un duel difícil tant físicament com mental per tot el desgast que portem». Per això vol aprofitar les setmanes posteriors per «carregar piles i seguir integrant Coulibaly a l'equip».

A falta de vuit jornades per al final de la fase regular l'Uni és segon, amb només dues derrotes, i a un únic triomf del líder, l'Avenida. Surís no vol sentir a parlar, de moment, del play-off i se centra a continuar guanyant partits per completar «una temporada històrica, on de moment només hem encaixat dues derrotes». Èric Surís argumenta que «hem de continuar demostrant que tenim ambició i guanyar per nosaltres». A l'horitzó queda el partit de l'11 de març a Salamanca contra l'equip de Miguel Ángel Ortega, que serà determinant per decidir les dues primeres posicions. Abans l'Uni juga avui a Zamora i després rebrà a casa CREF Hola! i Campus Promete i visitarà Gernika.