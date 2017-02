Més que una victòria a Zarautz

Triomf molt important del Bordils davant l'Amenabar (18-19) en un duel davant un rival directe en la lluita per la permanència. Els gironins van acabar guanyant per un gol a Zarautz en una victòria que, en una lliga on costa molt guanyar fora, pot acabar sent molt valuosa a final de temporada.

L'Amenabar era qui va dominar els primers minuts de duel després de l'intercanvi de cops inicial. Els bascos aconseguien un renda de fins a quatre gols (8-4), però els de Pau Campos no es van rendir en cap moment i van poder capgirar el marcador amb un parcial d'1-6 en els darrers nou minuts de la primera part. Això va donar ànims als gironins per continuar a la represa amb el joc desplegat. El Bordils no estava desplegant el seu millor joc, en atac podia millorar i tot i així estaven guanyant per un gol al descans.

La segona part va tenir un intercanvi de gols entre els dos equips i la igualtat va ser contínua al llarg dels segons trenta minuts de matx. Tot i així, els locals van gaudir d'un petit avantatge d'un gol en els darrers minuts. El Bordils, però, va saber aguntar i donar el cop definitiu quan el partit així ho demanava. El darrers cinc minuts van estar marcats per la poca efectivitat ofensiva dels dos equips i el Bordils va saber aguantar i jugar amb el marcador a favor.

«Estic molt content perquè hem sabut refer-nos del mal inici de partit i hem guanyat un partit en una pista molt complicada; ara toca seguir treballant», assegurava ahir a la nit el tècnic del Bordils Pau Campos. Amb aquest triomf, el Bordils se situa onzè amb disset punts i tres de marge sobre el descens, que el marca precisament l'equip basc.