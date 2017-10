Consulta el calendari i els horaris de MotoGP 2017

El circuit de Losail, a Doha (Qatar) torna un any més a ser l'encarregat d'obrir el Mundial de Motociclisme. Dues setmanes després les motos viatjaran a Argentina. I entre la cita sud-americana i la nord-americana (Austin) hi haurà en aquesta ocasió una setmana de descans per evitar problemes de trasllat.

El 9 d'abril el campionat viatjarà fins a Termes de Riu Profund i no serà fins al 23 d'abril quan es disputi el Gran Premi d'Austin en el circuit de les Américas, per evitar que les inclemències meteorològiques impedeixin desenganxar als avions des del traçat argentí cap a Estats Units, com va succeir el passat any, provocant nombrosos problemes als equips.

El Gran Premi d'Espanya, el 7 de maig, tornarà a ser la porta d'entrada a Europa moment que per a molts és l'inici de l'"autèntica competició", amb traçats de tot tipus però molt coneguts per tots i on realment s'equilibren al màxim les forces i potencials entre tots els contendents.

Com sol passar tots els anys, després d'Espanya arribaran les carreres de Le Mans (França, 21 de maig), Mugello (Itàlia, 4 de juny), Barcelona (11 de juny), Assen (Holanda, 25 de juny) i Sachsenring (Alemanya, 2 de juliol), on el campionat s'agafarà el seu únic descans estival d'una mica més d'un mes, fins que es reprengui el pols de la competició el 6 d'agost en la República Txeca, en el clàssic traçat de Brno.

Una setmana més tard serà el circuit de Red Bull Ring Spielberg, que va entrar el passat any al calendari del campionat del món de motociclisme i ja es va fer creditor al títol de millor gran premi de la temporada amb tots els honors i mereixements, qui continuarà amb la segona part de la competició pel Vell Continent.

Després de la prova d'Àustria el campionat es desplaçarà a les Illes de la seva Graciosa Majestat, on Silverstone organitzarà una temporada més el Gran Premi d'Anglaterra el 27 d'agost, per a dues setmanes més tard, el 10 de setembre viatjar a l'altre extrem d'Europa, a San Marino, amb carreres en el traçat de Misano Adriático.

A la fi de setembre tornarà el traçat de Motorland Aragó a ser la "porta de sortida" de la competició camí del que es coneix com a periple transoceànic o "triplet", que enllaça en tres setmanes consecutives les carreres de Japó, Austràlia i Malàisia, entre el 15 i 29 d'octubre i on el passat any es van resoldre tots els títols mundials.