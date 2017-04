El Barça està obligat a guanyar la Reial Societat per seguir viu a la Lliga

El Barcelona rep avui (20.45 h) la Reial Societat amb l'obligació de guanyar sí o sí, si no vol dir pràcticament adeu a la Lliga, després de desaprofitar, la passada jornada a La Rosaleda, una oportunitat per retallar distàncies al Reial Madrid, en caure inesperadament davant el Màlaga (2-0) en un altre partit desconcertant dels blaugrana.



El Barça arriba a la cita d'aquest vespre després de patir una altra golejada a la Lliga de Campions, aquest cop davant el Juventus italià (3-0) en l'anada dels quarts de final, fet que l'obligarà de nou a buscar un miracle la setmana que ve al Camp Nou. Perdre davant la Reial Societat significaria, per tant, pràcticament dilapidar les seves opcions en les dues competicions més importants del curs en només una setmana.



Per mesurar-se als donostiarres, el tècnic del conjunt blaugrana, Luis Enrique, recupera Sergio Busquets, que no va jugar a Torí per sanció, però no podrà comptar amb Neymar, que es perdrà els tres propers compromisos de la lliga per la seva expulsió a Màlaga i el seu posterior aplaudiment a la decisió del col·legiat de deixar el seu equip amb deu. Paco Alcácer o Arda Turan, que avui mateix podria rebre l'alta després de recuperar-se d'una lesió a l'adductor dret que l'ha tingut les dues últimes setmanes apartat dels terrenys de joc, podrien substituir el brasiler en la tripleta atacant, que com sempre completaran Leo Messi i Luis Suárez.



Després del fracàs del 3-4-3 a Torí, Luis Enrique podria recuperar el 4-3-3 per rebre l'equip basc, de manera que Jordi Alba recuperaria la titularitat al lateral esquerre. El lateral dret seria per a Sergi Roberto, i Gerard Piqué, Samuel Umtiti, els centrals, ja que Javier Mascherano, arrossega molèsties al bessó i no podrà jugar. Amb vista a aquest nou intent de remuntada europea davant la Juve dimecres que ve, Luis Enrique també podria reservar Andrés Iniesta i Ivan Rakitic al centre del camp. Denis Suárez i André Gomes serien els substituts.



Per la seva banda, la Reial Societat, amb la sensible baixa del seu davanter Juanmi Jiménez, intentarà aprofitar la crisi del Barça per puntuar i reforçar la sisena plaça al Camp Nou. L'última victòria dels bascos a Barcelona data de 1991, per tant, fa 26 anys que no aconsegueixen marxar del Camp Nou amb la victòria. Tot i això, no es pot oblidar que la Reial Societat és el tercer millor visitant de la competició aquesta temporada, i que disposa del golejador Willian Josep que precisament en la darrera jornada va tornar a recuperar l'olfacte golejador.