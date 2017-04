Spar Citylift Girona: No s'hi val a badar

Es pot mirar del dret, del revés o del costat que es vulgui. Però la realitat és clara: l'Spar Citylift Girona és el favorit contra l'Araski, que s'ha quedat sense la seva màxima anotadora, Roundtree, just abans de la semifinal de la Lliga Femenina-1 que comença avui a Fontajau (20.00, Teledeporte). I aquí hi ha el principal problema: l'Araski no té res a perdre contra un Uni, a qui ja va posar contra les cordes en la semifinal de Copa, i que afronta la sèrie amb l'obligació d'arribar a la final i disputar el títol contra, si no hi ha sorpresa majúscula a l'altra semifinal, el Perfumerías Avenida.

«L'Araski és un equip molt unit, que juga com una pinya i que ja es va haver de reinventar quan va marxar Gidden amb jugadors com Silva, Tudanca, Liñera o Etxarri fent un pas endavant. S'han carregat el Gernika 0-2 i ja van ser semifinalistes per mèrits propis a la Copa», explica el tècnic de l'Uni, Èric Surís, que aquesta setmana també perdia una jugadora per lesió, Kristina Alminaite, però amb la diferència que ell té més alternatives a la plantilla de les que disposa Madelen Urieta a l'Araski.

Sense Roundtree, i amb Gisela Vega com a única referència interior per lluitar contra les pivots de l'Uni, l'Araski intentarà compensar la seva fragilitat prop de cistella amb la capacitat de la seva base, Roselis Silva, de marxar cap a dins per acabar o generar tirs alliberats per a Tudanca i Liñera. A l'altre costat, l'Uni té una superioritat física innegable. No només en el joc interior sinó també en la posició de «tres»: Ify Ibekwe, Haley Peters, Artemis Spanou i, de manera especial, Mima Coulibaly poden fer molt de mal contra l'Araski. Sense Roundtree, Urieta haurà d'apostar per la jove Irati Etxarri, dinou anys, com a parella interior de Vega.

Etxarri, però, va jugar el seu millor partit de la temporada a Fontajau en la semifinal de Copa i va crear problemes a la defensa gironina jugant de cara de dins cap a fora. «Si ja era complicat derrotar l'Uni, ara sense Roundtree encara més, però el nostre objectiu era la permanència i aquí estem...», explica Madelen Urieta que, tot i no tenir una plantilla, ha mantingut sempre una rotació de nou jugadores i això li ha permès que, per exemple, jugadores de rotació, com Aldalur, acabin sent claus en l'eliminatòria de quarts de final contra el Gernika. La semifinal que arrenca avui a Fontajau, 20.00, continuarà dimecres vinent a Mendizorrotza (21.00); i, en cas que calgués tercer partit, seria dissabte vinent a Fontajau.