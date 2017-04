Palamós acull aquesta tarda les tres primeres finals del MIC 2017

Tercer dia de competició i novament ambient de gala a tots els camps de la Costa Brava que acullen partits del MIC. El torneig arriba avui a la fase més decisiva, dia on es definiran les finals que es disputaran demà a Montilivi. Els equips grans, la majoria, han complert els pronòstics i són els quarts de final. Entre Caldes i Tossa es decidiran les semifinals de la categoria juvenil, amb ­equips com el Barça o l´Aspire Football Dreams buscant els quarts de final.

En cadet, Manchester United i Espanyol disputaran a Sant Feliu de Guíxols -on es juguen els quatre partits- l´eliminatòria estrella. Més igualada serà la categoria infantil, amb duels a Begur i Palafrugell i finalment, a la categoria aleví, en futbol 11, Barça i Madrid podrien repetir la final de la temporada passada disputada a Palamós. De fet en aquesta categoria, com també en aleví de futbol 7 i en categoria femenina, les finals es disputen avui mateix a Palamós. Ja sabrem quins són els primers equips que aixequen la copa i graven el seu nom al palmarès del prestigiós torneig de la Costa Brava.



Un únic equip gironí a quarts

En categoria juvenil, un dels ­e­quips gironins que s´ha plantat als quarts de final i que lluitarà per ser en els partits més importants del MIC és el Llagostera, que es va desfer de l´Amposta (0-2). És l´únic representant gironí a la categoria juvenil, on el Figueres, que es va desfer brillantment del Shacktar Donetsk ahir al matí als penals, va caure derrotat per l´Atheltic de Bilbao (2-0). Precisament el conjunt basc serà el rival dels llagosterencs, aquest matí (10 h) a Caldes de Malavella. No va poder passar ronda el Lloret, que va perdre a Cassà davant el Barça (7-1), un dels favorits per ser a la final del MIC. L´únic representant de la província de Girona als vuitens de final era l´UE Quart, que va perdre per la mínima davant el Sant Andreu (2-3) i no va poder accedir a la següent fase del torneig.

En categoria infantil, el Llagostera tenia un paper difícil davant l´Atlètic de Madrid. Tot i acabar perdent (3-0), els blaugrana van oferir una molt bona versió davant un molt bon equip i, com cada temporada, favorit a l´assalt del títol. Els equips gironins de la categoria més jove, aleví, van caure derrotats però van gaudir d´un partit que difícilment oblidaran davant equips de renom mundial. El Banyoles va perdre davant el València (7-0) i el Palamós davant l´Olympique de Lió (7-3), ambdós partits disputats a Sant Antoni de Calonge.

No van poder tenir l´encert d´accedir, en aquest cas, a semifinals, ni l´Estartit ni la Selecció de Girona femenina. En el primer cas, les jugadores baixempordaneses van caure davant les favorites, el Barça (8-0) i en el segon cas, la selecció gironina va quedar eliminada per penals davant el París Saint Germain després d´empatar a zero.