El Peralada perd a Vilafranca i s'allunya de la possibilitat de lluitar pel títol de lliga

El Peralada va caure per segona jornada consecutiva, aquest cop al camp del tercer classificat, el Vilafranca i s'allunyen una mica més de la possiblitat de guanyar la lliga.



Els empordanesos volien rescabalar-se de l'oportunitat perduda la darrera jornada, quan es podrien haver col·locat colíders, davant d'un dels rivals més forts del campionat. No van poder. El partit al Municipal de Vilafranca només va durar 45 minuts. Durant la primera meitat el domini local era evident i les arribades a l'àrea de Richi Paz eren freqüents. Al minut 24 Aday va superar amb un toc per sobre Richi per convertir el primer gol, al 34 Víctor Oribe va transformar un penal comès sobre el mateix Aday i al 38 Guti va marcar el tercer gol després d'una asistència d'Oribe. L'allau local no trobava aturador.



A la represa Arnau Sala va donar entrada a Boniquet i al capità xampanyer David Coromines en lloc de Pau Ribas i Carbó per mirar d'adreçar el rumb del partit. Els canvis van sentar bé a l'equip, encara que també va ajudar la baixada d'intansitat dels locals. Els peraldencs van mostrar millor imatge, tot i que no acabaven de tenir ocasions clares de gol. Als darrers instants però, Richi Paz va haver d'intervenir dues vegades per salvar una golejada més àmplia del seu equip.



La propera jornada el Peralada s'enfrontarà a l'Olot en un partit que pot determinar si els garrotxins es proclamen matemàticament campions. Si els olotins aconsegueixen la victòria, els peraldencs tindran impossible recuperar el desventatge 9 punts més el gol average. Pel tècnic Arnau Sala, la primera posició no és una prioritat i no pensa en arriscar jugadors per aconseguir-la, sinó recuperar els lesionats pels partits decisius del play-off.