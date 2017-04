El que comptava era guanyar

No és matemàtic, però guanyant a l'Eldenc (2-0), la UE Llagostera-Costa Brava fa un pas endavant per salvar la categoria. Tot i els problemes que envolten el club alacantí, sobretot extra esportius, el tècnic ja va assegurar a la prèvia que no es refiava del rival, tampoc de la condició d'equip descendit amb la que visitava el Nou Municipal de Palamós. Més enllà d'aquests condicionants, la diferència al camp no va ser tan evident com era de preveure, havent de suar de valent per sumar els 3 punts. Els locals van sortir sense reservar res, amb Albarrán ocupant el lloc del sancionat Javi Chica, i Manel i Manu Gavilán formant parella ofensiva. Davant hi havia un planter compromès, però completament renovat respecte el duel de novembre amb diversos jugadors del filial i juvenil. I tot amb l'afegit d'haver viatjat en el mateix dia. A l'Eldenc no va jugar Cheik Saad, el denunciant de la presumpta trama d'apostes il·legals destapada després de la sospitosa golejada contra el filial del FC Barcelona, i que finalment ha acabat amb cinc imputats per pertànyer a organització criminal i delicte de corrupció entre particulars. Les investigacions continuen, i més enllà de la via judicial, un jutge de Competència de la Federació Espanyola de futbol manté obert un expedient per conducta de divuit membres més de la plantilla.



Calmats els ànims o almenys centrats únicament en la competició, ahir era dia de futbol, i el Llagostera va sortir disposat a evitar una sorpresa. Amb el xiulet de l'àrbitre va quedar clar que els gironins tindrien el control de la pilota, i ja en el minut cinc, Nando Quesada va provar sort amb un xut llunyà que el porter alacantí va aturar ben col·locat. El Llagostera va apostar per tenir paciència i buscar forats en la defensa rival, encara que amb el pas del temps es van anar fent evidents els nervis per la manca d'ocasions clares. Totes eren des de la distància. Arribats al quart d'hora Pitu va tornar a rematar des de la frontal a la dreta d'Abibi. Mica en mica l'Eldenc va anar agafant confiança, pressionant més a dalt i enllaçant un parell d'accions que sobre la mitja hora van donar pas a la jugada clau de l'enfrotnament. Héctor va provocar penal escapant-se entre dos defenses . Tabala el va llençar ras i ajustat al pal, però Moragón el va aturar amb una gran intervenció que després va completar tornar a salvar de manera providencial posant la mà en la rematada posterior de Héctor. La jugada va continuar i David Ruíz va marcar, encara que l'àrbitre va anul·lar el gol per falta prèvia al porter balear. Superada la mitja hora Diego va enviar fora una centrada de Pitu i dos minuts després Manel va obligar a Abibi a enviar la pilota a córner.



La primera meitat es va acabar amb una gran rematada de Nando Quesada a l'escaire que el porter va desviar de forma espectacular.



A la represa, i durant els primers vint minuts només Pitu va provar al porter visitant amb un xut que va sortir prop del pal. El Llagostera va respirar tranquil al minut seixanta gràcies a l'encert de Diego Jiménez en una rematada a l'interior de l'àrea amb la que el central va fer l'1-0. Jugant amb un menys per l'expulsió d'Héctor i el cansament dels visitants sent cada cop més evident, la tranquil·litat els gironins va arribar en un llançament de falta magistral de Marc Martínez a l'escaire. Amb el 2-0 els locals van assegurar la victòria.



Aquest triomf i a l'espera de completar la jornada, permet al Llagostera enllaçar la millor ratxa de la temporada i situar-se 14è amb 41 punts, avantatjant en 8 la zona de descens abans de visitar diumenge de la setmana vinent, Diada de Sant Jordi a un Badalona que continua implicat en la lluita per la promoció d'ascens. El partit es jugarà al Camp Municipal de Montigalà (17.30 h).