Ronaldo hauria pagat 250.000 euros per evitar una denúncia per violació

El futbolista portuguès del Reial Madrid, Cristiano Ronaldo hauria pagat 375.000 dòlars -uns 258.172 euros- per evitar una denúncia per violació, segons va publicar ahir el setmanari alemany Der Spiegel. Els fets haurien passat en un luxós hotel de Las Vegas el 13 de juny del 2009. Els documents de l'acord extrajudicial de la presumpta víctima de la violació i el jugador del Reial Madrid haurien estat filtrats per Football Leaks, la mateixa plataforma que també manté que el davanter del Reial Madrid hauria defraudat uns 150 milions d'euros a la hisenda espanyola. D'acord amb els documents, les dues parts haurien arribat a un acord extrajudicial set mesos després dels fets, el 12 de gener del 2010. Els fets haurien passat just dos dies després que Manchester United i Reial Madrid fessin públic el traspàs del jugador portuguès per 94 milions d'euros.





Bale, baixa contra l'Sporting



El Reial Madrid visita aquesta tarda (16.15 h) l'Sporting de Gijón amb la baixa segura de Gareth Bale, que segueix amb les molèsties al soli dret que li van impedir acabar el partit contra el Bayern de Munic (1-2). Per la seva part, l'Sporting intentarà donar la sorpresa davant el líder, conscient que és una de les últimes oportunitats que tindrà per intentar evitar el descens de categoria. Zidane farà rotacions i farà servir jugadors menys habituals, conscient de la tornada europea. Qui segur que no jugarà són Pepe i Varane per lesió, i Carvajal per sanció.