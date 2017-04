El Barça s'aferra a la Lliga amb un triomf davant la Reial Societat

El FC Barcelona està decidit a no abaixar els braços en el pols que manté amb el Reial Madrid per la Lliga, i ahir ho va fer evident amb un triomf treballat (3-2) davant de la Reial Societat, en un partit que va tenir dues cares molt diferents. Els de Luis Enrique van rendibilitzar l'avantatge aconseguit a la primera part per sumar 3 punts que el mantenen a un partit del líder a una setmana de l'esperat «clàssic» de la propera jornada. A més, calia estar atent a la reacció de l'equip després de les dues desfetes seguides en Lliga i en la Champions contra el Màlaga i el Juventus.



El Camp Nou va gaudir amb un gran partit que fa justícia al resultat. La primera part va començar amb un ritme frenètic i constants alternatives i arribades a l'àrea. La primera ocasió va ser de Paco Alcácer al minut deu, rebent l'assistència de Messi a la banda i que el davanter va rematar fora per molt poc. En la jugada següent l'equip basc va respondre amb perill a través d'un potent xut d'Oyarzabal que Ter Stegen va rebutjar amb el pit. L'enfrontament estava obert i els atacs s'imposaven clarament a les defenses, pel que s'esperava un gol. Novament la Reial Societat va intentar avançar-se al marcador amb un llançament que va sortir desviat. Superat el quart d'hora, va aprèixer Messi per fer el primer gol completant una gran jugada de Paco Alcácer amb un xut des de fora l'àrea i ajustat al pal.



Amb 1-0, el Barcelona va passar a generar més perill i, primer, Messi i, després, Suárez van poder ampliar la diferència en dues accions gairebé consecutives. A poc a poc la Reial Societat es va anar recuperant i va tornar a trepitjar l'àrea rival en una rematada de Willian José. I Messi va tornar a aparèixer superada la mitja hora empenyent al fons de la xarxa una pilota que havia quedat rebotada a l'interior de l'àrea en un refús de Rulli després d'un xut de Suárez. Semblava que el 2-0 encaminava el triomf blaugrana quan els visitants van reduir diferències amb el gol d'Umtiti en pròpia porteria. El defensa va desviar una centrada lateral amb la cara. El partit va embogir i en només sis minuts, just abans de la mitja part, Paco Alcácer i Xabi Prieto van marcar deixant el 3-2 abans del descans.



Encara que la segona meitat va començar amb el mateix ritme, les defenses es van mostrar més solides, i només Messi va tenir l'opció de buscar la porteria rival, aquest cop sense encert. En aquest tram de partit, els visitants van dominar més la pilota, generant ocasions de gol per empatar, i l'entrada de Canales va donar una empenta al seu equip, que sobretot aprofitant els espais va provar de fer el tercer.



Als últims minuts, una rematada d'Illarramendi i un cop de cap d'Íñigo Martínez van posar a prova la seguretat dels locals i el duel va entrar en un anar i venir del que ningú en va treure profit. El xiulet de l'àrbitre va certificar la victòria d'un Barcelona que la setmana vinent, i coincidint amb la Diada de Sant Jordi, visita el Santiago Bernabéu amb una opció immillorable d'empatar amb els blancs al capdavant de la classificació.