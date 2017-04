El Madrid s'imposa al Molinón amb un gol a l'últim minut

Un altre cop en l'últim moment, i havent de remuntar en dues ocasions, però finalment guanyant (2-3). El Reial Madrid va sumar els tres punts al Molinón superant l'Sporting amb un estel·lar Isco, autor de dos gols i un més de Morata, que refermen el lideratge dels blancs i les opcions d'aconseguir el campionat de lliga. Tot a una setmana del «clàssic». No ho van tenir gens fàcil, i l'aposta de Zidane per fer rotacions a l'onze inicial gairebé acaba amb ensurt. El tècnic va sortir amb una alineació farcida de jugadors poc habituals i amb Sergio Ramos com a principal referent. Pel costat asturià, Rubi va començar amb tots els jugadors de què disposava.



Amb l'urgència de sumar per intentar apropar-se a la permanència, els locals van sortir amb intensitat i, abans del primer quart d'hora, Cop va avançar els de casa amb un gran xut que va sorprendre Kiko Casilla. L'alegria, però, va durar poc i, quatre minuts després, Isco va completar una magnífica jugada personal per empatar el partit amb una rematada a l'escaire dret de Cuéllar. A partir d'aquell moment el Reial Madrid va guadir de més i millors ocasions per marcar, primer mitjançant Lucas Vázquez i després amb un xut a càrrec de Morata. Els madrilenys es van encomanar a la inspiració del que finalment acabaria convertint-se en el jugador més decisiu del partit. I Isco va respondre amb un magnífic rendiment. Els de Rubi, en canvi, es van concentrar a defensar bé i no donar facilitats, mirant de sorprendre al contraatac.



A la represa es va tornar a repetir el mateix guió i, en la primera acció d'atac local, Vesga va fer el 2-1 recollint una centrada amb el cap de Babin. Enmig del deliri local, Morata va tornar a empatar passats nou minuts amb una rematada de cap que va enviar lluny de l'abast de Cuéllar. Fins al final el Madrid es va fer amb el control del joc abocant-se contra la porteria rival, fet que de mica en mica va tancar l'Sporting en terreny de joc propi. El partit es va fer molt llarg, i amb el temps pràcticament complert, Isco va aparèixer per rescatar el Madrid amb una rematada ajustada al pal dret que va acabar al fons de la xarxa.