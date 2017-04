El MIC abaixa avui el teló amb la disputa de tres finals a Montilivi

Després de tres dies d'intensa competició pels camps de la Costa Brava el MIC torna a Girona per concloure amb les finals de la categoria infantil, cadet i juvenil, que es disputaran aquest matí a l'estadi de Montilivi. L'estadi de la capital gironina acollirà els últims tres partits de la competició per segon any consecutiu agafant així el relleu de l'estadi del Palamós, on ahir es van disputar tres finals.



A l'estadi gironí s'hi presenciaran partits de gran nivell, en totes tres categories, amb un derbi inclòs entre el Barça i l'Espanyol. També es podrà veure un Vila-real irregular a la categoria juvenil i en infantil, el Celta, una de les grans sensacions del torneig, voldrà posar a prova el Barça. Precisament el conjunt barcelonista ha demostrat un any més el seu potencial en futbol base, ja que ha estat finalista en totes les categories masculines en què participava (Juvenil, Cadet, Infantil i Aleví de futbol 11). Només les fèmines blaugrana es van quedar sense final.



Aquest matí, a Montilivi, no veurem cap equip gironí disputant les finals. L'únic aspirant era el Llagostera juvenil, que arribava als quarts de final amb ganes de donar la sorpresa. Ahir, a Caldes de Malavella, els esperava l'Athletic de Bilbao. Tot i disputar un molt bon partit, els gironins van caure per la mínima (1-0) i, encara que van morir amb el cap ben alt sobre el terreny de joc, no van poder accedir a les semifinals del torneig. Ho va fer el conjunt basc, que amb un joc molt físic no va poder davant la tècnica del Barça (1-4), que serà un dels finalistes a la categoria més gran, la dels juvenils. Els blaugrana van patir per superar els quarts davant el Sant Andreu, però davant l'Athletic van mostrar la seva superioritat i es postulen com a favorits. No obstant, hauran de superar el Vila-real que, quasi contra pronòstic es va desfer de l'Aspire en semifinals per penals. El conjunt qatarià, amb un futbol molt ordenat, disciplinat i amb verticalitat per les bandes va brillar eliminant el Màlaga als quarts de final (3-0), fent un gran partit de futbol i encomanant al públic l'alegria del seu joc. No obstant, a l'última eliminatòria abans de la gran final no van poder superar un Vila-real que es va desfer del Raufoss a quarts (0-7) però que havia patit en partit anteriors com en els vuitens de final, on va superar la ronda després d'una tanda de penals davant el Paradou d'Algèria. La final començarà a les 11.15 hores.



Els primers a trepitjar la gespa de Montilivi seran els finalistes dels infantils. S'enfrontaran el Barça i el Celta, dos equips que han practicat un futbol molt atractiu i probablament els dos millors equips del torneig. Han sorprès els gallecs, que han fet molt bons partits en totes les rondes i s'han plantat a la final sense excessius problemes, superant el Manchester City a semifinals (1-3). Els blaugrana, per la seva part, arriben a l'últim partit després d'eliminar l'Inter de Milà a la tanda de penals. Abans, es van desfer de l'Espanyol i del Deportivo Football Academy.



Hi haurà derbi català a la final del MIC en categoria cadet. Barça i Espanyol s'enfrontaran a Montilivi (12.30 h) en l'última final que es disputarà. El conjunt blanc-i-blau hi arriba després de desfer-se a semifinals del Vila-real (3-1) i els blaugrana, d'eliminar l'Aspire (2-0).





Barça, Madrid i PSG, campions



A Palamós es disputaven ahir tres finals, les dues de la categoria aleví i també la de les fèmines. El primer guanyador va ser l'Espanyol, en aleví de futbol 7, després d'imposar-se al València a la final (2-0). El conjunt espanyolista va ser superior al seu rival i va ser el primer a aixecar la copa de campions.



Poc més tard ho va aconseguir el Reial Madrid, en la mateixa categoria, aleví, però en aquest cas en futbol 11. Els madrilenys van superar el Barça en la final (1-2), en un 'miniclàssic' que es va decidir a l'últim minut a favor dels blancs, on el fill de l'entrenador del primer equip, Elyaz Zidane, va anotar el primer gol del partit. Va ser la mateixa final que la temporada passada, però en l'anterior ocasió el guanyador va ser el conjunt barcelonista.



L'última categoria que ahir va disputar la final va ser la femenina. Dos equips molt atractius es veien les cares sobre la gespa de l'estadi palamosí i el duel entre l'Atlètic de Madrid i el Paris Saint Germain es va acabar decidint per la mínima. Les franceses van guanyar i van aconseguir marcar un gol, que va acabar sent el decisiu, al conjunt matalasser, que no havia encaixat cap gol en tot el torneig fins que el rebut a la final les va deixar sense títol.





Les finals de consolació, a Girona



Els equips que no es van poder classificar per als setzens de final després de la fase de grups també estan disputant una fase de consolació per completar la seva participació. Disputaran els seus partits en un dels annex de l'estadi de Montilivi, el del servei d'esports de la Universitat de Girona.



En categoria juvenil, la final la disputaran el Kaptiva Sports Academy davant el Racing Sarrià (12:30 h.). Abans, serà el torn per als cadets, amb el partit que disputaran l'Aspire Academy davant el Region One ODP (11:15 h.). Els primers a disputar les finals de consolació seran els infantils, amb el partit que disputaran l'acadèmia de futbol Wilmer López contra el Sant Andreu (11 h.).



Ahir, el Santa Susanna, en categoria femenina, el Sant Feliu, en aleví de futbol 7 i el Manlleu, aleví de futbol 11, van guanyar les seves respectives finals de consolació.