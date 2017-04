Vettel assumeix el liderat en solitari amb la seva segona victòria de l'any

Seva segona victòria de l´any per Vettel

Seva segona victòria de l´any per Vettel EFE/EPA/Srdjan Suki

L'alemany Sebastian Vettel (Ferrari) va aconseguir aquest diumenge la seva segona victòria de la present temporada en el Mundial de Fórmula 1, del que ara és líder en solitari, en guanyar el Gran Premi de Bahrein, per davant dels dos pilots de Mercedes, el britànic Lewis Hamilton i el finlandès Valtteri Bottas.

Vettel lidera el Mundial de pilots amb 68 punts, set més que Hamilton, amb el qual estava empatat a 43 abans de començar la tercera carrera de la temporada. Bottas es col·loca tercer amb 38.

Els espanyols Fernando Alonso (McLaren-Profunda) i Carlos Sainz (Toro Rosso) no van poder completar la prova. El primer per una nova avaria en el motor, aquesta vegada a una volta i mitjana del final, tot i que en la classificació figura amb el catorzè lloc. El segon, per un xoc amb el canadenc Lance Stroll (Williams) en el tretzè dels 57 girs.