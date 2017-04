Agressió a jugadors de l'Olympique de Lió

Aficionats del Bastia, que van envair el terreny de joc, van agredir ahir els jugadors de l'Olympique de Lió minuts abans del començament del partit entre tots dos, que va quedar posposat per aquest motiu pels àrbitres durant més d'una hora. Semblava que el duel s'acabaria jugant amb normalitat però al descans (0-0) els incidents es van reproduir i es va decidir ajornar definitivament l'enfrontament.



Els aficionats, prop de 50, van llançar-se contra els lionesos quan aquests estaven escalfant i van arribar a perseguir fins al túnel de vestidors els futbolistes quan aquests van escapar, segons va detallar el diari L'Équipe en la seva edició digital. L'inici del partit de Primera Divisió va haver de ser retardat per la baralla. Finalment el partit es va acabar disputant, però al descans els incidents es van reproduir i el partit va quedar definitivament ajornat (0-0).



Aquests greus incidents van acabar per cancel·lar el duel de l'estadi Armand Cesari de Bastia. La Lliga de Futbol Professional de França va confirmar a través d'un comunicat que el partit que ja havia començat amb més d'una hora de retard, no seguiria després del descans.



«Després de l'últim incident produït al final del primer temps la LFP ha decidit suspendre definitivament el partit entre el Bastia i el Lió. Aquesta decisió ha estat adoptada de conformitat amb les instruccions impartides pel director departamental de Seguretat Pública, en representació del prefecte de Còrsega, durant la reunió de crisi abans del començament del partit», assenyala el comunicat emès per la Lliga Professional.



La LFP qualifica de «conducta inqualificable» la d'alguns aficionats de l'estadi Armand-Cesari i sol·licita al Bastia que «prengui les mesures oportunes per prohibir l'accés al camp als responsables dels incidents així com totes les mesures de seguretat per garantir la seguretat en els partits que es disputin en aquest estadi».



Els incidents van començar en els minuts previs a l'arrencada del partit quan desenes de seguidors Bastia van saltar a la gespa de l'estadi per intimidar els jugadors del Lió, que efectuaven els exercicis d'escalfament previs a l'inici del partit. El grup d'aficionats va irrompre en el terreny de joc per un dels fons i van acorralar el porter Mathieu Gorgelin, que va recular per unir-se a la resta de companys. Alguns futbolistes, com l'holandès Memphis Depay, van ser empesos i amenaçats pels ultres. Fins que els jugadors van arribar al túnel de vestidors. Els ultres van tornar a actuar al descans i el Lió es va negar a continuar jugant.