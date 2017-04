Baptistao manté viva l'esperança europea gràcies a un gol en l'afegit

Un gol de Leo Baptistao en el temps de descompte després de definir amb elegància i efectivitat una contra va fer que el marcador es decantés en un duel molt igualat entre el Leganés i l'Espanyol. Els catalans, d'aquesta manera, mantenen viu el somni de classificar-se per a Europa. El sisè i el setè lloc són a l'abast.



Tornava el Leganés a Butarque després de dues derrotes seguides, amb la necessitat de sumar els tres punts a fi d'allunyar-se de les posicions de descens. En els minuts inicials els locals van portar el control del partit gràcies a un mig del camp ben armat i a l'omnipresència de Nabil El Zhar, que tornava a la titularitat després de superar unes galteres. El marroquí, al costat d'Szymanowski, es van convertir en els canalitzadors del joc ofensiu.



Va ser Gabriel, qui va tenir la primera ocasió de l'enfrontament. El brasiler va aprofitar una mala entrega de Javi Fuego per encarar la porteria, però el seu xut el va aturar sense problemes Diego López.



De la seva banda, els visitants van començar també a trepitjar àrea amb les centrades des de les bandes com a principal argument. Un batallador Caicedo va lluitar per tocar totes les pilotes aèries, generant certa sensació d'incertesa en la defensa madrilenya. La resta del temps durant la primera meitat es va basar en pèrdues i passades defectuoses que afectaven la continuïtat del joc.



A la represa, en tan sols deu minuts es va produir més sensació de perill que durant la resta del partit en gran part gràcies a l'Espanyol, que va disposar de dues ocasions molt clares. A la primera oportunitat, Caicedo va atrapar una passada en profunditat de Marc Roca i va encarar Herrerín, però el porter local va allunyar com va poder el potent impacte de l'equatorià. Poc més tard va ser Jurado qui va acariciar el gol en tocar en el pal un centre xut col·locat des de la dreta.



El brasiler Gabriel, molt actiu durant tot el partit, va anar augmentant la seva importància en l'atac de manera progressiva i va afrontar de manera òptima el tram final. De fet va poder néixer un gol de les seves botes després d'un centre enverinat al qual no va arribar el seu compatriota Luciano per centímetres.



No va estar encertat el Leganés en tot el partit, ni tampoc en un xut escorat del Zhar que va obligar a intervenir Diego López. El conjunt de Garitano va pagar car les oportunitats que va tenir per avançar-se en el marcador. Quan el partit agonitzava i el domini local cridava a la fe, l'Espanyol va posar-se el marcador a favor. En el descompte, quan tot semblava que el duel acabaria en empat, una contra dels visitants, construïda amb molta precisió, va deixar Leo Baptistao sol davant el destí. El davanter blanc-i-blau va definir amb una vaselina impecable per superar a Herrerín. Amb aquest resultat l'Espanyol segueix somiant amb les posicions europees i el Leganés haurà de seguir remant per mantenir-se a la categoria. El proper rival de l'Espanyol serà el València, a Cornellà.