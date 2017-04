El Barça pren el lideratge de la Lliga Iberdrola a l'Atlètic de Madrid

El Barcelona va prendre a l'Atlètic de Madrid el lideratge de la Lliga Iberdrola de futbol femení en tombar ahir, per 3-0, el Reial Betis en el partit que va clausurar la 25a jornada.



Dos gols d'Alexia Putellas i un d'addicional de Jenni Hermoso van concedir un còmode triomf al Barcelona contra les andaluses i van facilitar el seu ascens al primer lloc un dia després de l'empat (0-0) concedit per l'Atlètic de Madrid davant el València. Amb un total de 75 punts, els mateixos que l'Atlètic de Madrid, però amb una millor diferència de gols, el Barcelona figura com a nou líder.