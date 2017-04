Deulofeu tornarà al Barça

El director tècnic del Barcelona, Robert Fernández, va confirmar dissabte poc abans de la mitjanit, als micròfons de TV3, que el club blaugrana recuperarà aquest estiu el davanter gironí Gerard Deulofeu, que ara triomfa al Milan cedit per l'Everton. «A Deulofeu el considerem una opció de futur», va declarar Fernández al final del Barcelona-Reial Societat de Lliga. El secretari tècnic va ser molt més clar quan li van preguntar si estava damunt de la taula que tornés per tornar a vestir-se de blaugrana la propera temporada: «Sí, sí. Rotundament, sí».

Deulofeu va ser traspassat a l'Everton fa dues temporades, amb un opció de recompra de 12 milions d'euros que el Barça ha de fer efectiva abans del proper 30 de juny. En aquell moment, Luis Enrique va acabar aprovant la seva marxa tot i que semblava que es quedaria al primer equip blaugrana. Ara la sortida de l'asturià i el bon nivell que està mostrant al Milan li han tornat a obrir les portes del Camp Nou. Amb 23 anys tindrà una segona oportunitat per triomfar-hi, després d'haver-se format des de petit al club, duent ja una etiqueta de futura estrella que ha acabat jugant en contra seva.

El retorn de Deulofeu el curs vinent va ser la gran notícia dels vestidors del partit de dissabte. Després de mantenir les seves opcions a la Lliga amb la soferta victòria contra la Reial Societat (3-2), el Barcelona va començat a preparar ahir la remuntada de dimecres que ve contra el Juventus italià que li permetria també mantenir-se viu en la Lliga de Campions. Necessita superar el 3-0 encaixat dimarts passat a Torí.

Els blaugrana van fer una suau sessió de recuperació per als titulars contra la Real i una altra de més intensa per a la resta de disponibles del primer equip. A més, a l'entrenament també hi van participar cinc jugadors del Barça B: Carles Aleñá, Marco Cardona -aquests dos convocats dissabte per Luis Enrique- Àlex Carbonell, Ignacio Abeledo i Borja López.

Són baixa per al partit contra lel Juventus els lesionats de llarga durada Aleix Vidal i Rafinha Alcántara, i dubte Javier Mascherano, que als últims dies no s'ha entrenat per unes molèsties al bessó, i Arda Turan, que ultima la seva posada a punt després de lesionar-se fa 20 dies l'adductor de la seva cama dreta amb la selecció turca.

La plantilla tindrà descans avui i tornarà a la feina demà a les 11.00 hores. Després de l'entrenament, el tècnic, Luis Enrique Martínez, i el capità, Andrés Iniesta, compareixeran en roda de premsa. El Barcelona s'aferra a una nova remuntada al Camp Nou per prolongar les seves aspiracions a la Lliga de Campions, que va deixar entreveure que els quarts de final poden suposar el punt final en el torneig del futbol alemany, malparat en els partits d'anada.

El Bayern Munic i el Borussia Dortmund estan obligats a vèncer a domicili per sobreviure a Europa. El Leicester, per la seva banda, apel·la al factor ambiental del King Power Stadium per capgirar el desavantatge que va obtenir al Vicente Calderón. L'Atlètic Madrid, el Reial Madrid, el Juventus i el Mònaco tenen les eliminatòries de cara.

El Barcelona va tornar a sortir malparat de la primera trobada d'una eliminatòria europea. Va caure amb estrèpit a Torí davant el Juventus (3-0). I necessita una altra nit màgica al Camp Nou per donar la volta a la situació i situar-se en semifinals. El conjunt blaugrana, que va ser el primer a remuntar a Europa un 4-0 en la sèrie de vuitens per eliminar el Paris Saint Germain, aspira encara a assolir la seva dissetena semifinal a la màxima competició continental contra un rival que només ha encaixat dos gols en el torneig.