El figuerenc Zou és baixa a l'Alabès per acumulació de targetes grogues

L'Alabès buscarà aquest vespre (20.45) redimir-se davant un Vila-real que necessita la victòria per mantenir la distància amb els seus perseguidors en la lluita per Europa. Els bascos arriben a aquest duel després de tres derrotes consecutives, la pitjor ratxa de la temporada, i volen recuperar sensacions a Mendizorrotza, on no guanyen des de fa un mes. L'Alabès tindrà la baixa del figuerenc Zou per acumulació d'amonestacions. El davanter Toquero, mentrestant, és dubte per unes molèsties musculars que arrossega de fa dies.