Futbol que fa afició a Peralada

Més de 3.000 persones han passat des de Divendres Sant fins ahir al migdia per les grades del camp Municipal de Peralada, en una nova edició, la 13a, del torneig aleví. El Madrid es va endur el títol superant ahir el Barça a la tanda de penals (3-2) després que el partit acabés amb empat (1-1). El Peralada va ser sisè (va caure també per 3-2 des dels 11 metres contra l'Inter Mexico després de l'1-1 final, i el Girona, setè, en vèncer l'Athletic per 1-2. El tercer classificat va ser el Vila-real, que va golejar 6-0 el Mataró.

«El Vila de Peralada és un torneig molt consolidat. És una cita de vital importància pel club i pel poble. En tots els anys que fa que soc president, aquesta edició és la que més gent ha tingut. Ha sigut espectacular, perquè a les finals hi han anat més de 1.000 persones i els altres dies hem superat les 600», explicava ahir el president Josep Isern. El màxim responsable del club empordanès diu que el que més li agrada «és la il·lusió que hi posa tothom, des de l'organització fins els clubs i jugadors participants. Hi ha un gran ambient entre els equips, molt de companyerisme, i una afició molt familiar». Ahir mateix, quan es va acabar la final amb victòria madridista contra el Barça, els entrenadors dels dos eterns rivals, Dani Guindos i David Sánchez, es van fotografiar junts en una imatge de fair play.

El cartell d'aquesta tretzena edició ha tornat a portar a Peralada un cartell de luxe, amb la presència del Barça, el Madrid, el Vila-real, l'Athletic, el Girona, el Mataró i els amfitrions. Segons Isern, convidar els «grans» del futbol espanyol «no ens costa gaire» perquè explica que «ens tenen molt ben considerats» per l'alt nivell que té la competició.

Sobre el primer equip, segon a la lliga de Tercera divisió abans de rebre el líder, l'Olot, en un derbi d'alt voltatge diumenge que ve, Josep Isern assenyala que «estem molt contents perquè ja hem cobert l'objectiu, que era salvar-nos sense problemes». En aquest sentit va afegir que tot i que els garrotxins tenen 6 punts més i només queden 4 partits «encara falta molt, l'Olot ha de venir aquí i ha de jugar contra el Vilafranca, i no descarto res». Josep Isern també va voler destacar «l'èxit» de l'acord de filiació amb el Girona: «N'estem molt satisfets i farem el que calgui per mantenir-lo».

El derbi de Sant Jordi es jugarà a les 5 de la tarda i serà jornada econòmica. Els socis del Peralada i del Girona pagaran 5 euros, la resta del públic, 10.