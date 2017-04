El Llagostera podria segellar la permanència si guanya a Badalona

Segurament no era el principal objectiu del Llagostera el passat mes d'agost, però aquest proper cap de setmana l'equip dirigit per Oriol Alsina podria certificar la permanència a Segona Divisió B una temporada més. La victòria de divendres passat davant l'Eldenc (2-0), va significar un pas definitiu per assolir la permanència.

A més, els resultats de la jornada van ser més aviat favorables amb els gironins. L'Atlètic Llevant i l'Espanyol B van empatar els seus respectius partits davant Mallorca B i València Mestalla respectivament, ambdós a un gol. És precisament l'equip valencià qui, tot i tenir els mateixos punts que el Prat, l'únic equip de la zona de descens que va sumar els tres punts, és a la plaça de promoció de descens a Tercera Divisió, la primera de perill per al Llagostera. El filial del Llevant té 34 punts, set menys que els llagosterencs a falta de només dotze partits per disputar-se.

El càlcul, doncs, és senzill. Si els d'Alsina són capaços de guanyar al complicat camp del Badalona, que s'hi està jugant el play-off, el proper cap de setmana i l'Atlètic Llevant i el Prat no guanyen els seus partits, els gironins agafarien deu punts d'avantatge com a mínim a falta de només nou per jugar. Seria la salvació matemàtica a nou jornades pel final. Els de València rebran a Bunyol la visita del Vila-real B i els barcelonins rebran el Gavà, un altre duel que pot deixar els baixllobregatins virtualment a Tercera si no aconsegueixen sumar els tres punts.

El partit a Badalona és el primer match-ball per al Llagostera que, en cas de no aconseguir la victòria, tindria la oportunitat de segellar la permanència una setmana més tard, a Palamós, davant el Lleida Esportiu. Les dues jornades finals de la lliga els blaugrana les disputaran davant l'Hospitalet i el Prat, dos equips immersos per evitar el descens i que arribaran als enfrontaments com a equips de Tercera o bé jugant-se la vida per mantenir la categoria.

Sigui com sigui, la victòria contra l'Eldenc va donar tres punts vital als del Gironès que ho haurien de fer molt malament per tornar-se a complicar la vida.



El Barça B, a tocar del títol

Una altra de les notícies de la jornada va ser la victòria del Barça B, que va derrotar el Lleida Esportiu (1-0) i queda a només una victòria per proclamar-se campió de lliga. En part, gràcies a l'ensopegada de l'Alcoià a casa davant el Saguntí (0-2), un dels equips revelació de la temporada. Si l'equip de Gerard López és capaç de sumar els tres punts al camp de l'Hospitalet el proper cap de setmana, es proclamaran campions del grup tercer de Segona Divisió B.