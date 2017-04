El Llevant pot fer un pas decisiu per a l'ascens si supera aquest vespre el Reus

El Llevant rep (20.00) al Ciutat de València el Reus, un rival incòmode que com a visitant acumula cinc victòries aquesta temporada, i afronta el partit amb la necessitat de tornar a guanyar després de la derrota soferta a Getafe la setmana passada per acostar-se a Primera Divisió. Si els valecians sumen els tres punts, podrien celebrar el retorn a l'elit el proper cap de setmana a Cadis.



El Llevant torna al seu estadi, on no perd des del 2 de març del 2016 i on ha fonamentat bona part del còmode lideratge que manté a Segona Divisió en un moment en el qual aspira a aconseguir un parell de victòries més que certifiquin de forma matemàtica l'ascens. Juan Ramón López Muñiz té la baixa per lesió del migcampista colombià Jefferson Lerma, recupera el capità Pedro López i oferirà la llista de convocats avui.



El Reus, per la seva banda, lluita per certificar la permanència. El Nàstic ja els ha atrapat a la classificació, amb 40 punts.