L'SNATTS femení Sant Adrià és el gran triomfador del primer MIC Basketball

La primera edició del MIC Basketball ja té els primers guanyadors al seu palmarès. L'SNATTS Femení Sant Adrià va guanyar les dues finals femenines que va disputar, en categoria infantil i cadet, davant el CD Grifeu (35-121) i el Barça-CBS (57-51).



Pel que fa a les categories masculines, en infantil l'Scios Celtics dels Estats Units van aixecar el títol després de superar el CB Cornellà per 45 a 122. L'última final va ser la que enfrontava la Penya i el Betis, en categoria cadet. Va ser a Palamós i davant més de 1.500 persones i on el Badalona es va imposar per 5 punts de diferència (86-81) en un final de partit ajustat.



La primera edició del MIC Basketball va ser un èxit i els organitzadors asseguren que tenen l'objectiu de convertir-lo en el torneig mundial de referència en bàsquet formatiu.