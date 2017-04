El Madrid i el Maresme dominen a Santa Coloma

La IV edició del Torneig de Farners de bàsquet va finalitzar ahir diumenge amb la disputa de les finals. El torneig reunia equips de molt alt nivell de categoria cadet durant tres dies de competició al pavelló Els Saioners.



Una de les finals més atractives que es van disputar va ser la que enfrontava el Reial Madrid i el FC Barcelona en categoria masculina. El conjunt madrileny va acabar sent el vencedor després de guanyar per set punts de diferència (75-68). Després d'un inici molt fort del conjunt blanc, els blaugrana van aconseguir tornar a entrar al partit per arribar amb esperances de victòria al tram final. No obstant això, el Madrid va fer un esprint final que els va portar fins a la victòria. El jugador més valuós de la final de la categoria masculina va ser Pau Tendero, del Barça, amb un 31 de valoració. El tercer classificat va ser el Joventut de Badalona i el primer gironí a la classificació va ser l'EBG Marc Gasol, onzè classificat.



En categoria femenina l'equip guanyador va ser el Femení Maresme. Es van imposar al Joventut de Badalona per un clar 69 a 33, en un duel que es va trencar amb un parcial de 18 a 0 a la primera meitat. El màxim avantatge de les maresmenques a la final va ser de 37 punts. Neylan Vila, del Femení Maresme, va aconseguir un 16 de valoració per emportar-se el trofeu de jugadora més valuosa.