El Madrid prepara el partit contra el Bayern l'endemà del triomf de Gijón

El Reial Madrid va començar a preparar ahir el transcendental partit de demà contra el Bayern de Munic, corresponent a la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions. Sense temps per assaborir el triomf (2-3) aconseguit dissabte a Gijón davant l'Sporting, l'equip dirigit per Zinedine Zidane es va exercitar ahir al matí a la Ciutat Esportiva de Valdebebas.



A excepció de Sergio Ramos i Isco i del lateral Coentrao, que van treballar a l'interior de les instal·lacions, els jugadors que van sortir d'inici a El Molinón es van exercitar sobre la gespa a menor intensitat. Els altres integrants de la primera plantilla, a més dels jugadors del filial Enzo Zidane i Álvaro Tejero, van completar una sessió marcada pel protagonisme de la pilota. Amb la mirada posada en el duel de demà contra el Bayern de Munic a l'estadi Santiago Bernabéu, on el Reial Madrid espera fer valer el 1-2 aconseguit en l'anada, els jugadors blancs van dur a terme exercicis de possessió i pressió, diverses sèries de circulació de la pilota amb xuts a porteria i diversos partits en un camp de reduïdes dimensions.



El central Varane es va exercitar en solitari sobre la gespa, mentre que Gareth Bale i Pepe van continuar amb els seus respectius processos de recuperació. Cap d'aquests tres jugadors va participar dissabte de la victòria, per 2-3, que el Reial Madrid va aconseguir al feu de l'Sporting de Gijón. Els gols d'Isco i de Morata el mantenen com a líder destacat de la Lliga Santander, amb tres punts d'avantatge sobre el Barcelona i un partit menys (Celta).