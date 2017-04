El MIC corona el Barça, l'Espanyol i el Vila-real

La dissetena edició de la Mediterranean International Cup va concloure ahir amb la disputa de tres finals a l'estadi de Montilivi. Van finalitzar així cinc dies d'intensa competició amb equips reunits d'arreu del món per una vintena de municipis gironins. Juanjo Rovira, director del torneig, afirma que «cada vegada es coneix més el MIC i la gent del territori fa un gran esforç per tenir-ho tot a punt per aquestes dates».

Per segon any consecutiu, les finals de les categories infantil, cadet i juvenil es van disputar a Montilivi. Uns 3.000 espectadors, entre els quals una nombrosa representació dels equips participants en el torneig, van aplegar-se a l'estadi gironí i van presenciar tres partits amb un bon cartell. «Cada vegada el nivell futbolístic creix més i els equips no tan grans collen més per crear més problemes als favorits. Tots s'ho han pres molt seriosament», declarava Rovira després de les finals.

Els primers a disputar una final eren els jugadors del Barça i del Celta en la categoria infantil (3-1). El conjunt blaugrana tenia l'oportunitat d'aconseguir un triplet, ja que tenia a la final els seus equips infantil, cadet i juvenil. El dia abans, dissabte, el seu aleví va caure a la final davant el Reial Madrid però a Girona volia aconseguir la triple corona. Tant els catalans com els gallecs havien fet un torneig magnífic, amb els barcelonistes exercint el paper de favorits i el Celta, amb molt potencial, arribava a la final per plantar cara. I ho van aconseguir, ja que tot i que el Barça es va avançar amb un gol d'Arnau Farnós, els gallecs van empatar amb una diana de Sotelo. No obstant, dos minuts després els blaugrana es van tornar a avançar a l'electrònic. Encara abans del descans, Xavi Simons, 'MVP' del torneig en la categoria infantil, posava el 3 a 1 definitiu per al Barça. A la represa el partit va baixar en intensitat i el Celta no va poder aprofitar les seves ocasions per retallar distàncies. Al contraatac, els barcelonins podrien haver arrodonit encara més una festa que va concloure amb l'alçament del títol de campions del MIC i evitant així que el Barça aconseguís el segon títol de la matinal.

Menys vistós va ser el duel que just després van oferir els juvenils del Barça i el Vila-real (0-0). Segurament un dels partits més esperats pel fet de ser la categoria reina del MIC, i tot i que l'enfrontament va finalitzar amb empat a zero el partit va acabar entrant a la història del torneig pel seu desenllaç. Es van mostrar molt respecte entre tots dos i les ocasions van brillar per la seva abscència i, al final, el partit va acabar amb un empat que va conduir el partit als penals. Un darrere l'altre els equips van anotar els llançaments des dels onze metres i quan el Barça podria aprofitar l'errada del rival, no va estar encertat per ficar la pena màxima. En una tanda interminable, al penal número 32 el Vila-real es va proclamar campió en categoria juvenil (13-14). Ja era la segona ronda dels llançadors, inclòs els xuts dels porters.

Els últims a jugar van ser el Barça i l'Espanyol, en un derbi en categoria cadet on l'Espanyol es va imposar gràcies a, novament, una tanda de penals, encara que aquesta va ser més curta que la que es va veure amb els juvenils. Novament va ser un partit igualat, on al primer temps els dos equips van tenir una ocasió molt clara per marcar. Abans del descans, l'Espanyol es va avançar al marcador mitjançant una diana de Puigmal, que va ser designat millor jugador del torneig. A la represa, després de diversos intents, els blaugrana van aconseguir portar l'enfrontament a la loteria dels penals gràcies a un gol d'Ivan Bravo a només tres minuts del final. Als llançaments de penal, els espanyolistes van guanyar per 6 a 5 després que Bravo, autor del gol de l'empat blaugrana, fallés el seu llançament.

Juanjo Rovira també va voler destacar el debut del MIC Basketball, amb una final que es va disputar a Palamós davant unes 1.500 persones i que va tenir una magnífica acollida. «No teníem referències i hem portat 60 equips de 8 països diferents. Diferents ajuntaments ja ens han demanat ser seu l'any que ve», va dir.