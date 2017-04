Vettel s'imposa als Mercedes

L'alemany Sebastian Vettel ­(Ferrari) va aconseguir la seva segona victòria de la temporada al Mundial de Fórmula 1, del qual ara és líder en solitari, en guanyar el Gran Premi de Bahrain, per davant dels dos pilots de Mercedes, el britànic Lewis Hamilton i el finlandès Valtteri Bottas. Vettel lidera el Mundial de pilots amb 68 punts, set més que Hamilton, amb el qual estava empatat a 43 abans de començar la tercera carrera de la temporada. Bottas es col·loca tercer amb 38. Els espanyols Fernando Alonso (McLaren-Honda) i Carlos Sainz (Toro Rosso) no van poder completar la prova. El primer per una nova avaria en el motor, aquest cop a una volta i mitja del final. El segon, per un xoc amb el canadenc Lance Stroll (Williams).

Es tracta del tercer triomf deVettel a Bahrain, en què també va guanyar el 2012 i 2013, de manera que empata el nombre de victòries en aquest gran premi amb Fernando Alonso, guanyador el 2005 i el 2006, amb Renault, i el 2010, amb Ferrari.

Per darrere dels tres primers classificat van puntuar el finlandès Kimi Raikkonen (Ferrari), l'australià Daniel Ricciardo (Red Bull), el brasiler Felipe Massa (Williams), el mexicà Sergio Pérez (Force India), el francès Romain Grosjean (Haas), l'alemany Nico Hülkenberg (Renault) i el francès Esteban Ocon (Force Índia).

En la sortida, Bottas, autor de la pole, va mantenir la primera plaça, mentre Vettel va avançar Hamilton al primer revolt. El finlandès va poder mantenir per darrere Vettel en els primers girs i amb l'anglès ja una mica despenjat. En una estratègia agressiva de Ferrari, Sebastian Vettel va fer la seva primera parada per canviar pneumàtics en l'onzena volta, el que li va permetre assumir poc després el lideratge de la cursa.

El cotxe de seguretat va haver d´intervenir després de l'accident entre Stroll i Sainz, que va precipitar un avançament en els plans de Mercedes, que va fer entrar a boxes els seus dos pilots. Hamilton quan va entrar a boxes va alentir la seva velocitat en accedir al carrer de garatges per aturar el ritme de l'australià Daniel Ricciardo (Red Bull), fet que li va costar una sanció de cinc segons que va haver de complir en la seva segona parada.

Malgrat que Bottas va arribar a cedir-li la segona posició, el destí de Hamilton a la cursa ja estava escrit, ja que Vettel havia obert un marge suficient per aconseguir el triomf al Gran Premi de Bahrain. L´alemany de Mercedes, tres vegades campió del món, va llançar un últim atac en les últimes voltes per intentar atrapar Sebastian Vettel, però no va ser a temps de retallar-li distància. El germànic va haver d´avançar molts doblats.

D´altra banda, Fernando Alonso no va poder completar la tercera cursa de l'any, després d'haver abandonat tant a Austràlia com a la Xina. El motor Honda del seu McLaren va aguantar 56 de les 57 voltes quan el bicampió espanyol ocupava la tretzena posició. En la classificació final figura en el catorzè i últim lloc. El seu company d'equip, el belga Stoffel Vandoorne, ni tan sols va poder prendre la sortida. El motor del seu McLaren li va impedir situar-se a la graella i va haver de veure el gran premi des del garatge. Alonso va tornar a car­regar contra el cotxe: «mai havia competit amb tan poca potència», afirmant que poder disputar les 500 milles d´Indianàpolis per comptes de la cursa de F1 a Mònaco li aniria «bé» mentalment.

La carrera de Carlos Sainz va durar tretze voltes: un xoc amb el Williams de Lance Stroll quan intentava avançar-lo per l'interior en el primer revolt el va obligar a retirar-se. El xoc va mantenir la seva maledicció amb el traçat de Sakhir, en el qual ja acumula tres abandonaments. En la propera carrera, el madrileny estarà penalitzar per l´accident i perdrà tres posicions a la graella de sortida. Sergio Pérez, que sortia des de la divuitena posició, va acabar setè. La propera ­carrera del campionat es disputarà a Rússia, el 30 d´abril.