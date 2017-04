'L'Araski no té res a perdre, ens espera un partit dur'

La clara victòria contra l'Araski de dissabte a Fontajau (80-51) no ha fet abaixar la guàrdia al tècnic de l'Spar Citylift Girona, Èric Surís, de cara al segon partit de la semifinal de la Lliga Femenina-1 de demà al vespre a Vitòria. "Hem de ser capaços d'oblidar el partit de dissabte per molt bé anés, les sensacions són positives, però és un play off i només anem 1-0 i no s'ha de pensar en res més enllà d'això", avisa Surís que demà a Mendizorrotza (21.00, Teledeporte) espera un partit "molt dur en els que ens trobarem un pavelló ple, un equip que és una pinya i no té res a perdre".

A diferència de dissabte, Èric Surís podrà comptar amb Ify Ibekwe que s'ha recuperat de les seves molèsties al turmell. La pivot lituana Kristina Alminaite continua sent baixa.