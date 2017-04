El Llagostera viu la millor ratxa de la temporada amb quatre partits sense perdre

I per fi el vent bufa a favor del Llagostera, que ha hagut de remar fort durant tota la temporada per acabar encarant el tram final del curs amb bones vibracions. Les millors de l'any. Són sis les setmanes que l'equip porta fora del descens, places que els blaugranes han arribat a ocupar en més d'una ocasió al llarg del campionat. Aquest bon moment ha estat possible gr``acies a la millor ratxa de tota la temporada. La que s'ha viscut en l'últim mes, quan s'ha produït un balanç de dos empats (Sabadell i València Mestalla) i dues victòries (Atlètic Llevant i Eldenc).

El pas de gegant cap a la salvació que va suposar la victòria davant l'Eldenc (2-0) del divendres passat fa que els homes d'Oriol Alsina encadenin fins a quatre jornades sense perdre, amb 8 punts de 12 possibles al sac. Tot plegat, en un moment clau del curs. Després de la golejada soferta al Miniestadi amb el líder Barça B, just un mes enrere (18 de març), el Llagostera ha sabut reaccionar a temps i en el moment més determinant de la temporada, aquell en el que els equips s'hi juguen les garrofes, ha acabat donant un cop de puny al damunt de la taula que ha resultat gairebé defintiu quan tan sols queden quatre partits per a la conclusió.

Els blaugranes ho tenen francament bé per segellar la permanència més aviat del que s'esperaven, tenint en compte la irregular temporada realitzada pels d'Alsina. La darrera vegada que van ocupar una posició de descens directe va ser ara fa set jornades després d'empatar a Cornellà (1-1) i encadenar cinc partits sense vèncer. Aleshores, van caure fins a la dissetena posició. Allargar l'actual ratxa d'imbatibilitat un partit més no serà una tasca senzilla perquè els gironins hauran de visitar el proper diumenge l'estadi del quart classificat, el Badalona. Alsina assegurava el divendres que «prepararem a consciència» aquest duel, pel que «espero veure durant la setmana un bon treball dels jugadors per tenir dificultats a l'hora de fer l'equip titular». A continuació i després d'aquest matx, el calendari final que espera al Llagostera és el següent: el Lleida (9è) a Palamós, un rival que esgotarà el darrer cartutx de cares al play-off d'ascens; i per acabar dos equips en descens com ho són l'Hospitalet (19è) a fora i el Prat (17è) a casa per posar el punt i final a la competició.