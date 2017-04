Els mal bagatge a fora ha frenat les aspiracions de «play-off» del Palamós

Els mals resultats a fora en la segona volta han passat factura i frenat les il·lusions del Palamós d'atrapar la quarta plaça. Al camp de l'Ascó l'equip hi va encaixar la desena derrota a domicili de tota la temporada. Uns registres negatius que s'han accentuat en aquest segon tram de calendari, quan s'ha perdut en 6 dels 8 desplaçaments disputats. Només se'n salven una victòria i un empat.



En canvi, quan ha actuat de local ha demostrat un poder a l'abast només dels equips capdavanters, com ho justifica que en aquest 2017 no s'ha perdut a casa, amb un botí de 5 victòries i 2 empats. En el còmput global, els del Baix Empordà únicament han sofert dues derrotes al seu estadi (0-2 davant l'Olot i 3-5 contra el Vilassar de Mar), mentre que han guanyat 9 partits i n'han empatat 6: 33 punts de 51. Matemàticament no, però, la realitat diu que fer el play-off seria una utopia perquè a manca de quatre jornades, la derrota a terres tarragonines combinada amb les victòries de tots els aspirants a la quarta plaça (Vilafranca, Sant Andreu, Terrassa i el propi Ascó), deixen les possibilitats d'accedir al quart lloc a 10 punts de distància quan en resten 12 en joc.