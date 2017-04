Pluja de crítiques al Barça per una acció del torneig Vila de Peralada

quests són els valors del Barcelona: tramposos des de petits a La Masia». El titular, que apareixia aquest cap de setmana a l' OK Diario, introduïa una notícia en què es valorava, de manera clarament subjectiva, una acció que es va viure al Torneig aleví Vila de Peralada. En cap moment es destacava el cartell de la seva tretzena edició, farcit d'equips de renom; tampoc qui en va ser el guanyador, el subcampió o la revelació, o el ressò que va tenir, amb més de 3.000 espectadors que es van deixar caure pel Municipal empordanès durant tres dies. L'article dedicava quatre paràgrafs i una última frase lapidària a dir la seva sobre una acció curiosa i aïllada. Va ser durant la final, que va enfrontar Barça i Reial Madrid. Una jugada que per aquest mitjà, a banda d'un Marca i AS que també es sumaven a la carnisseria, quedaven molt qüestionats els valors que es volen transmetre a la base de l'entitat blaugrana.



Es va vendre com la fi del món una acció en què un jugador del Barça va servir des del mig del camp i va marcar mentre tot l'equip rival celebrava un gol produït només uns instants abans. Els blancs acabaven d'anotar i es van dirigir cap a un córner, amb el porter sumant-se a la festa. Això ho va aprofitar un dels joves jugadors barcelonistes per sacar ràpid i enfilar cap a la porteria rival. L'àrbitre va anul·lar el gol i tot va quedar en una simple anècdota. El nano va acabar demanant perdó i va ser renyat pels seus entrenadors, però res més. Ni tan sols va tenir cap incidència per a una final que va guanyar el Reial Madrid. Tot i això, OK Diario va criticar sense miraments tot l'equip, un conjunt format per nens d'uns 11 anys, i va atacar també al club. «L'equip aleví del Barcelona va deixar ben clar quins són els seus valors. Guanyar a qualsevol preu encara que sigui amb trampes», s'hi podia llegir, abans de rematar-ho: «La seqüència és gairebé dantesca perquè ni tan sols se saben el reglament. Doncs això, valors, que diria Piqué». No van anar tan lluny Marca i AS, encara i que tampoc se'n van poder estar, parlant de «gol polèmic» i de «trapelleria».