VÍDEO: Fa 10 anys de l´històric gol de Messi al Getafe a la Copa

Aquest dimarts es compleix el desè aniversari d'un dels gols més famosos en la carrer de Leo Messi. Es tracta de la diana que el crack argentí va aconseguir contra el Getafe en la semifinal de la Copa del Rei de l'any 2007, tot emulant Diego Armando Maradona amb un eslàlom de vertigen des del centre del camp i esquivant fins a cinc defensors.

El gol de Messi va ser el segon d'una nit en què els blaugrana, llavors entrenats per l'holandès Frank Rijkaard i amb Ronaldinho i Deco com a principals reclams, van guanyar per 5-2 el conjunt madrileny en el partit d'anada al Camp Nou. Un resultat que, malgrat tots els pronòstics, va acabar resultant estèril, ja que el Getafe va remuntar la sèrie amb un 4-0 al Coliseum Alfonso Pérez i marcant l'inici de la decadència del conjunt que un any abans havia guanyat la lliga i la Champions de París.

Aquesta dinàmica negativa no va fer més que accentuar-se en les setmanes següents, en les que el conjunt blaugrana va acabar perdent el títol de lliga a la darrera jornada contra l'Espanyol amb el cèlebre 'Tamudazo'.