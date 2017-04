Bigas: El peraladenc que confia conquerir el Municipal amb l'Olot

Diumenge a les cinc. Aquesta és la data i l'hora d'un dels derbis més importants i trascendents de les últimes dècades a Tercera Divisió. El duel que enfrontarà el Peralada i l'Olot al Municipal altempordanès pot decidir el títol de Tercera si els garrotxins guanyen. El domini absolut dels dos equips gironins durant tota la temporada està arribant a la seva fi i el derbi de diumenge pot decantar la balança per l'Olot en el frec a frec que manté amb el Peralada. Tot passa perquè els de Ramon Maria Caldaré superin un Peralada que, després de dues derrotes seguides a Castelldefels (2-1) i Vilafranca (3-0), ha perdut pistonada en la lluita pel primer lloc. Així, un triomf dels garrotxins els donaria matemàticament el títol i el dret a disputar la fase d'ascens de campions.



Empordanesos i garrotxins es coneixen la mar de bé. A banda d'estudiar-se virtuts i debilitats, són molts els tècnics i jugadors que han estat a l'altre bàndol. Un d'ells és David Bigas, un peraladenc de tota la vida que diumenge s'enfrontarà, amb la samarreta de l'Olot, al club on va clavar les primeres puntades de peu. Bigas va defensar la samarreta del Peralada fins a l'edat d'infantils quan el Girona el va incorporar pel seu cadet. «Hi jugava de petit però sempre ho fèiem al camp de dalt. Al Municipal només per Setmana Santa, algun cop, pel Torneig», explica el lateral que, quan era juvenil va tornar al Peralada en qualitat de cedit pel Girona. «Vaig jugar poc perquè em vaig lesionar molt aviat», recorda. Bigas admet que el duel serà una mica especial però que, pel fet d'haver-hi estat més anys, «ho seria més fer-ho contra el Girona».



Bigas tindrà diumenge el suport de la seva família que no tindrà cap dubte a l'hora d'animar. «No n'hi ha cap de fanàtic del Peralada. No són pas gaire de futbol. M'animaran a mi i prou», diu.



Pràcticament insubstituïble per a Ramon Maria Calderé al lateral esquerre, Bigas ha trobat a questa temporada a l'Olot la regularitat que li havia mancat els darrers anys al Girona, Sant Andreu o Hospitalet. El jugador altempordanès assegura que l'equip es plantarà a Peralada amb «la mentalitat de guanyar» per «enllestir el més aviat possible» el campionat. En aquest sentit, Bigas reconeix que «potser» no s'esperaven tenir tant aviat -a manca de quatre jornades pel final de la competició- la possibilitat d'assegurar el títol matemàtic. «Ens hi trobem de cop i gairebé sense esperar-nos-ho. Encarem el partit amb molt de cap i de seny», admet el defensa.



Bigas té clar que el partit serà equilibrat i que una de les claus que pot decantar-lo d'un cantó o de l'altre pot ser «l'estratègia». «El Peralada és un equip molt perillós. Ja ho vam patir al partit de la primera volta», recorda. A més a més, el fet que tots dos equips es coneguin molt fa encara més igualat el duel. «Hem vist tants partits del Peralada que ja ens coneixem tots. Buscarem la manera d'explotar els seus punts febles», adverteix. Després de diumenge, l'Olot rebrà el Vilafranca i el Castelldefels i acabarà la temporada regular a Manlleu. El Peralada, de la seva banda, jugarà a Manlleu, rebrà l'Ascó i tancarà el curs a la Verneda contra el Júpiter.