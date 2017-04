Fontàs assegura que el Genk-Celta de dijous és «el partit més important de la meva carrera»

El jugador banyolí Andreu Fontàs, defensa del Celta de Vigo, va assegurar ahir que el partit de dijous contra el Genk serà el «més important» de la seva carrera esportiva, malgrat que en la seva etapa com a futbolista del Barcelona va aconseguir guanyar diversos títols. «Mai m'havia sentit tan part d'un equip com em sento ara», va subratllar el central gironí, que va augurar un duel «complicat» al Luminus Arena, on defensaran el 3-2 aconseguit la setmana passada a Balaídos.



«El Genk és un equip amb un joc molt descarat, que no especula, una mica en aquest sentit semblant a nosaltres, així que ens requerirà estar a molt bon nivell per passar. Crec que hem de sortir a fer molts gols, ens interessa» , ha subratllat. Fontàs va assenyalar que sortir a defensar el 3-2 aconseguit seria «contraproduent» perquè el Celta no sap jugar a especular: «Si anem a Bèlgica a defensar el resultat no ens sortirà bé. Hem de sortir a atacar, a ser nosaltres mateixos ia intentar marcar el major nombre de gols».



El gironí va elogiar l'aposta futbolística del Genk, i sobretot la seva perillositat de mig camp cap endavant: «em va agradar moltíssim el seu equip: és molt jove, molt descarat, no especula, surt a pressionar el rival i ens exigirà molt». Per a mi, el millor és el banda esquerra, desequilibrant, amb molt bona esquerra. Pozuelo també és un grandíssim jugador. El de la banda dreta també és ràpid i potent. El pivot esquerrà i el dret també són molt bons», va descriure sobre el rival.



Finalment, Fontàs va destacar el creixement que ha viscut l'equip des que va caure eliminat davant l'Alabès en les semifinals de la Copa del Rei, un duel del qual han sabut aprendre. «No parlem gaire d'aquest partit però crec que el tenim tots present. Teníem una oportunitat de les que passen molt poques vegades i se'ns va escapar i crec que a l'equip li va servir per crèixer», va dir. «Dins del dolent de no poder jugar aquesta final amb la qual somiàvem tots -va continuar- crec que l'equip va aprendre, va madurar i ja ens ha servit en aquestes eliminatòries de Lliga Europa i ens pot servir en aquesta, en la qual l'equip està mentalitzat per fer història».