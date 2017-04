"Iñaki Fernández, sempre etern, sempre entre nosaltres"

Escrit de la la junta i la plantilla del Club de Futbol Empuriabrava-Castelló en record a Iñaki Fernández, membre de l'entitat de 26 anys que va morir la setmana passada a causa d'una llarga malaltia:

"El veritable adeu no arriba amb el comiat, sinó amb l'oblit. Al llarg de la vida ens anem creuant amb persones que, si bé unes estaran al nostre costat més temps que d'altres, totes d'una manera o altra ens aporten experiències positives o negatives. Poques vegades però, se'ns creuen persones màgiques, persones amb un do especial, amb una capacitat innata de deixar empremta a tots aquells del seu voltant.

I ell n'era una d'aquestes. Autèntica com poques, l'Iñaki era una persona especial, treballadora, alegre i esportista. Tenia fusta de líder, es feia escoltar, sempre coherent, sòlid i ferm en les seves opinions i decisions. Això el feia bàsic en qualsevol àmbit humà, ja fos esportiu, social, familiar o laboral. Tenia una capacitat brutal d'unir i de fer equip, per damunt de les personalitats i de les individualitats.

Tal com ell predicava des de feia mesos, l'equip havia de ser com una segona família. I en certa part, de mica en mica ho va anar aconseguint. Estant units i treballant espatlla amb espatlla, jugant i lluitant per aconseguir les fites i objectius que s'haguessin marcat. El futbol era la seva passió, la seva vida. No era sorprenent l'enorme quantitat d'amistats i coneguts que va fer en aquest món.

Extremadament positiu, sempre intentava trobar un motiu per somriure i tirar endavant, malgrat que en algun moment costés de trobar el costat positiu. Desbordava alegria. Lluitador i somiador com pocs, i fins al darrer moment donant lliçons de vida, i fent sentir a tothom partícip de la seva il·lusió per viure. Amic de tots, noble i carismàtic, tenia el seu cor obert a tothom, estimant sense prejudicis, es feia estimar d'una manera recíproca.

Deixant en un record molt present, la gran quantitat d'experiències i vivències viscudes per tots i cadascun dels integrants del CF Empuriabrava-Castelló, només ens queda donar-te les gràcies! Gràcies per ser com ets. Gràcies per ser-hi sempre. Gràcies per la teva alegria i entusiasme. Gràcies per tot el que ens has donat. Gràcies infinites, gràcies, gràcies i gràcies!

Allà on siguis, els que hem tingut la sort de gaudir-te autènticament, sabem que seguiràs molt proper donant-nos suport i impregnant-nos del teu esperit d'autosuperació, de lluita i de valor per tirar endavant amb la teva ajuda.

Perquè tal com es va dir el dia que et vam dir "fins aviat": Junts serem més forts! Junts com un equip, com un bloc, com una segona família.

Sempre etern, sempre amb nosaltres!

Descansa en pau, amic!

T'estimem i t'estimarem sempre, Búfal!

Mai t'oblidarem."