Jornada econòmica Els socis del Peralada i del Girona pagaran

El Peralada va anunciar ahir al matí que el partit de diumenge contra l´Olot al Municipal (cinc de la tarda) serà jornada «d´ajuda al club». Això vol dir que els abonats del Peralada i també del Girona, hauran de passar per caixa per veure el partit. D´aquesta manera, el preu per als abonats del Girona i del Peralada serà de cinc euros. Mentrestant, el preu de l´entrada per a la resta d´aficionats serà de deu euros. El club altempordanès confia que tant la seva afició com la del Girona respongui i doni suport al seu equip en el trascendental duel contra l´Olot en la lluita pel títol de campió de Tercera. En joc hi ha poder jugar-se l´ascens a Segona B en una eliminatòria directa o bé fer-ho, en el cas del segon, en tres rondes.