L'Atlètic empata a Leicester per colar-se entre els quatre millors del continent

Un gol de cap de Saúl Ñíguez poc abans de la mitja hora de joc va servir perquè l'Atlètic acabés empatant al camp del Leicester anglès i es classifiqués per a les semifinals de la Lliga de Campions per tercer cop en els últims quatre anys. El conjunt entrenat per Diego Simeone, que arribava amb un mínim avantatge del partit d'anada, no es va deixar sorprendre per la revelació del torneig i va deixar l'eliminatòria gairebé sentenciada al minut 26, gràcies a la diana de Saúl.



Però un gol de Vardy a l'inici de la segona meitat va posar una mica la por al cos d'un Atlètic que va saber mantenir el tipus fins al darrer minut, aguantant un resultat que li permet tornar a estar entre els quatre millors del continent.