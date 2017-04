El projecte Barçakids arriba a Banyoles per educar en valors a partir de l´esport

El projecte Barçakids que impulsa la Fundació del FC Barcelona s´ha posat en funcionament a Banyoles. Des del 18 d´abril al 2 de maig hi participaran uns 500 nens i nenes de 6 a 12 anys que poden triar entre 5 valors associats al club: l´esforç, el respecte, el treball en equip, la humilitat i l´ambició. És un projecte d´educació en els valors associats a l´ideari social i educatiu del FC Barcelona. Durant les sessions es fan jocs i activitat lúdiques sobres els valors, un partidet per practicar esport i d'altres activitats.

Les escoles de Banyoles que hi participen aniran passant per l´escola Baldiri Reixac en un dia sencer d´activitats lligada als valors de l´esport. L´activitat s´estructura a partir de quatre mòduls de treball, tots de marcat caràcter participatiu i lúdic. El primer mòdul dura una hora i es titula Entra!; a partir d´activitats i dinàmiques diverses, i amb recursos atractius, creen un entorn de presentació i descoberta sobre els valors. Seguidament faran el mòdul Actua! a partir d´una activitat d´anàlisi i participació, posaran en pràctica els valors tot reflexionant sobre la seva presència i importància a la vida quotidiana i a l´esport.

Abans de dinar continuaran amb el mòdul Juga!, amb 1 hora i 30 minuts de pràctica d´un esport, posant de manifest allò que han après als mòduls anteriors. D´aquesta manera, els infants aprenen els beneficis dels valors que estan treballant. Després de dinar serà el torn de l´últim mòdul, Connecta´t, una síntesi d´1 hora i 30 minuts com a tancament de la sessió. Aquest mòdul de síntesi promou la reflexió sobre el conjunt d´activitats que s´han dut a terme, l´expressió de compromisos i l´avaluació sobre la capacitat d´interiorització dels valors treballats.

La regidora de Benestar social i Educació de Banyoles, Ester Busquets, ha manifestat que "s´havia demanat tenir aquesta activitat a Banyoles i ha engrescat a molts grups de diverses escoles, els nens i nens passen tot el dia a l´escola Baldiri Reixac treballant els valors que han seleccionat".

Barçakids és un projecte desenvolupat per la Fundació del FC Barcelona dirigit als nens i nenes de 6 a 12 anys, que pretén fomentar i consolidar el sistema de valors dels infants a través dels principis pedagògics de l´esport i del joc i de la participació activa i inclusiva. L´objectiu és, amb rigor pedagògic però al mateix temps per mitjà de procediments diversos, dinàmics i molt innovadors, on l´esport és l´eix motivacional, promoure en els infants l´anàlisi i el coneixement d´hàbits i actituds que generin canvis que els ajudin a créixer a nivell personal i col·lectiu.