El Camp Nou rep Dani Alves amb certa indiferència

El lateral dret del Juventus Dani Alves, titular ahir al Camp Nou, va ser rebut amb tímids aplaudiments per part dels aficionats del Barcelona. Era la primera ocasió que Alves trepitjava la gespa de l'estadi des que l'estiu passat va deixar el primer equip blaugrana després de vuit temporades jugant-hi. A 20 minuts per a l'inici del partit, per la megafonia es va donar la benvinguda a l'exjugador blaugrana i un Camp Nou encara per omplir va reconèixer el seu passat culé amb aplaudiments que es van allargar pocs segons. «Donem la benvinguda a Dani Alves, que ha aconseguit 26 títols durant els anys que ha vestit de blaugrana. Benvingut, Dani!», es va sentir pels altaveus. Uns minuts després, amb el Camp Nou gairebé ple, l'afició va tornar a donar tímides mostres d'afecte a Alves. Quan per la megafonia van recitat les alineacions, l'aficionat culé va xiular tots els jugadors de la Juventus excepte el brasiler, que va ser també aplaudit breument per bona part dels seguidors locals. Ja amb el partit iniciat i sota un ambient eixordador, els aficionats van obviar el seu passat blaugrana amb els primers xiulets . Amb la pilota en joc, ningú va recordar ja el seu passat blaugrana.