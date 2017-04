El fiscal demana al Suprem que confirmi la pena de 21 mesos presó per Messi

El fiscal ha demanat al Suprem que confirmi la pena de 21 mesos de presó que l'Audiència de Barcelona va imposar al futbolista Lionel Messi, en l'escrit que ha presentat davant els magistrats de l'alt tribunal per a la seva deliberació sobre els recursos del jugador i del seu pare.

El Suprem ha revisat avui, en una deliberació a porta tancada, els recursos que el futbolista Leo Messi i el seu pare van presentar contra les condemnes per delictes fiscals -21 mesos de presó per a cadascun- que els va imposar l'Audiència de Barcelona per frau fiscal.

L'Audiència va condemnar l'internacional argentí i el seu pare per haver defraudat 4,1 milions a Hisenda mitjançant un entramat de societats interposades.

El Suprem ha de decidir si confirma o no aquestes condemnes o, en el seu cas, si varia o no les penes imposades. La sala ha estudiat l'assumpte però no ha divulgat el veredicte fins que la sentència sigui notificada en pròxims dies.

Un dels factors que té en compte el tribunal és la postura del fiscal i aquest considera que Messi "ha de ser considerat responsable dels delictes fiscals pels quals ha estat condemnat perquè no podia desconèixer que havia de declarar i pagar impostos per les sumes que rebia" a canvi d'explotació dels seus drets d'imatge.

L'escrit que el fiscal ha presentat davant la Sala penal de l'alt tribunal considera també que la condemna a Messi per tres delictes de frau fiscal es basa "en dades vàlidament provades" i en "una motivació que no resulta il·lògica ni arbitrària".

En el cas que el Suprem confirmés les condemnes íntegrament, els reus podrien evitar la presó, en no ser les penes superiors als dos anys. Però això dependria de l'Audiència, que també podria enviar-los a la presó.

L'Audiència de Barcelona va recriminar a Messi que optés per una "ignorància deliberada" sobre la gestió dels seus ingressos per l'explotació dels seus drets d'imatge, davant la "sospita justificada" que l'entramat societari del qual es valia no era "clar i nítid".

"A efectes teòrics", diu el fiscal, "la hipòtesi que el contribuent pugui actuar confiant plenament en les indicacions de qui li presta assessorament jurídic és imaginable i no extravagant", tal com ha recollit en la seva jurisprudència el Suprem sobre casos similars al revisat avui.

Tot i així, i ja que Messi va signar davant de notari que coneixia el contingut dels contractes ficticis i d'altres actes de simulació o ocultació, l'Audiència de Barcelona no ha vulnerat la seva presumpció d'innocència en apreciar que va actuar amb indiferència greu volent seguir en la ignorància sense accedir a informacions que eren rellevants, afegeix.

"Messi intervenia directament en els contractes relatius a l'explotació dels seus drets d'imatge i era l'administrador i soci únic de l'empresa que percebia els ingressos", recorda també el fiscal.

Un dels motius al·legats per la defensa de Messi es dirigia contra una frase, recollida en la sentència de l'Audiència: "La impunitat en aquests casos dirigeix a la ciutadania el missatge que és preferible inhibir-se a preocupar-se".

"La frase transcrita no es pot considerar, en cap cas, vulneradora de la dignitat de l'acusat", respon l'escrit del fiscal.

A més, els advocats defensors del futbolista al·legaven que no s'ha acreditat que el seu patrocinat fos l'autor de les ocultacions detectades en les seves declaracions fiscals, les quals van ser presentades pels seus assessors.

Sobre això, l'escrit del fiscal assenyala que, malgrat que no va acusar Messi, sinó únicament el seu pare Jorge, després d'"examinar si la sentència recorreguda ofereix, en el seu conjunt, els elements de judici indispensables", considera que sí que ho fa: "El judici d'autoria s'ha basat en prova suficient i aquesta ha estat valorada de forma racional".

A més, nega que els tres anys que van transcórrer des de la querella fins al judici suposin una dilació indeguda que hagi de tenir-se en compte per atenuar les penes per aquest motiu.

Tampoc, diu, ha d'afavorir Messi el fet que l'acusació es plantegés quan alguns dels delictes estaven a punt de prescriure.

El futbolista va ser castigat per tres delictes de frau a Hisenda comesos entre el 2007 i el 2009. La pena és només d'un any i nou mesos de presó perquè el tribunal va tenir en compte l'atenuant de reparació del dany, malgrat la qual cosa va imposar una multa de 2 milions d'euros al futbolista i d'1,5 milions d'euros al seu pare.