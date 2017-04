Una remuntada impossible

No hi va haver segon miracle al Camp Nou. El Juventus, efectivament, no és el PSG. El Barça, en l'últim partit europeu de Luis Enrique a la banqueta blaugrana, va empatar sense gols i va ser incapaç de remuntar el 3-0 que va encaixar aTorí davant d'un sòlid Juventus que va controlar en tot moment el partit i mai va veure perillar el pas a les semifinals. Els locals van acabar exhaustos en el seu intent de tombar el mur torinès, però mai van trobar el camí d'una primera diana que permetés somiar en el miracle.

Va ser anit un altre equip diferent el Barça, amb més tensió competitiva, però amb això no en va tenir prou. El llast del partit d'anada va ser massa pesat i malgrat que ho va intentar de totes les maneres (20 rematades), els blaugrana no van estar gens encertats (dos tirs entre els tres pals). Els qui van pensar que el partit podia ser un calc del viscut fa més d'un mes davant el París Saint Germain es van equivocar. Ni el Juventus va jugar com els parisencs ni el plantejament d'Allegri va ser el d'Emery.

Van anar a buscar els visitants el Barça des de l'inici. Van forçar les pèrdues dels blaugrana i es van trobar amb un àrbitre que va deixar jugar molt, la qual cosa va descontrolar inicialment l'equip de Luis Enrique davant d'un rival molt físic. Recuperava el Juventus i sortia a la contra amb la velocitat de Dybala o de Cuadrado, i tenia la referència d'Higuaín en atac. L'argentí va ser el primer que ho va intentar (min.13), però a partir del minut 15, les coses van canviar. Va començar el Barça a veure el camí. Busquets recuperava cada vegada més a prop del camp dels torinesos, el joc se centrava en la banda esquerra amb Neymar i Alba com a protagonistes, Messi va buscar la pilota i Iniesta també va reclamar la seva quota de protagonisme.

Una rematada de Rakitic i una passada en diagonal de Messi sobre Alba van ser els primers avisos, encara que qui més a prop la va tenir va ser l'argentí, que en la millor ocasió del primer temps va creuar massa la pilota amb Buffon ja batut (min.19). Amb el pas dels minuts, el Juventus cada vegada ajuntava més les seves línies sobre la seva porteria i es prodigava menys en atac. El Barça tenia la pilota, però no generava massa futbol més enllà de jugades amb més cor que cap, un mal símptoma per als locals. A més, el desconcertant arbitratge de Kuipers va descentrar el Barça, especialment Neymar. Abans del descans, Messi va tenir una doble ocasió en el 31, però el Juventus es va estirar i va inquietar per mitjà d'Higuaín, que va rematar malament quan estava en molt bona posició (min.38).



Els minuts es consumeixen

Consumit el primer temps, el Barça sabia que necessitava alguna cosa més per intentar inquietar un rival amb molt d'ofici i que no es va descompondre en cap moment. Així que Luis Enrique, com feia Johan Cruyff amb Alexanko, va ordenar a Piqué jugar pràcticament d'improvisat davanter durant molts minuts.

Però no va fer cap efecte. En un error d'Alba, Cuadrado va poder avançar el seu equip (min.50) i a partir de llavors, Messi va capitalitzar el joc d'atac del Barça. El «10» blaugrana va tenir tres bones ocasions, totes elles amb rematades des de fora de l'àrea que van estar a punt de sorprendre Buffon.

Luis Enrique va posar totes les cartes a la gespa amb l'entrada de Paco Alcácer per Rakitic en el minut 58. Els blaugrana controlaven, arribaven, però es trobaven amb el mur plantejat per Allegri i quan el superaven no eren capaços d'afinar la seva punteria.

Amb el pas dels minuts, el joc del Barça es va anar diluint. El guió del partit no va canviar en cap moment i, en la recta final, amb els locals bolcats sobre el camp contrari, el Juventus va tenir un parell de bones ocasions per emportar-se fins i tot la victòria.

Aquesta eliminació és l'adeu europeu del Barça i també l'últim partit de Luis Enrique com a tècnic dels blaugrana a Europa. Fora de la Champions, els catalans es jugaran segurament el diumenge el seu futur a la Lliga al Bernabéu, tot una prova per als ànims d'un barcelonisme que, en funció del resultat del Bernabéu, només tindrà a l'horitzó la final de Copa contra l'Alabès programada pel llunyà 29 de maig. A tres punts del Madrid, un líder que té pendent el partit contra el Celta, encara, tot el que no sigui guanyar per Sant Jordi al camp dels blancs, serà dir adeu a la Lliga.