«Tant de bo l´any que ve hi hagi tres gironins a Segona B i un a Primera»

A què aspira el Peralada en els últims 4 partits de lliga regular?

Primer de tot, a assegurar la segona plaça. Si diumenge ho fem bé i guanyem l'Olot haurem aconseguit això i podrem pensar a anar a buscar el primer lloc. Però això ja no depèn de nosaltres. Caldrien dues errades de l'Olot i penso que serà molt complicat que es produeixin. De moment, matemàticament, es pot, i hem de començar diumenge eixugant tres dels sis punts que hi ha de diferència. Repeteixo, però, que, sincerament, tal com he vist l'Olot, serà molt complicat.

Deia abans del partit de la primera volta que seria un derbi de pocs gols. El de diumenge, també ho serà?

Jo crec que sí. A tots dos equips en està costant marcar. Tirem els partits endavant justets. Arribem al final justos de forces.

Amb un play-off a la vista en un mes, és l'hora de dosificar o seguiran anant a totes per intentar prendre el lideratge a l'Olot?

Aquesta és la nostra última carta. Anirem a totes, tot i que potser en els següents partits sí que sigui el moment de començar a reservar gent. Diumenge els hem de collar i exigir al màxim, hi estem moralment obligats.

Al final s'ha demostrat que l'Olot i el Peralada són els dos millors equips de Tercera.

Sí, però tot i això hem hagut de fer una segona volta molt bona. Els rivals ens han exigit molt. Si haguéssim allargat les males ratxes que hem passat, hauríem acabat patint. Es quedaran fora del play-off equips molt bons com l'Ascó, i això encara dona més mèrit al que hem aconseguit. Olot, Peralada i Vilafranca semblen clars entre els tres que jugaran la fase d'ascens, i l'altre lloc se'l jugaran el Sant Andreu i el Terrassa. Si el Sant Andreu guanya aquest cap de setmana (contra l'Europa), penso que no se'ls escaparà el bitllet.

Les lesions han castigat massa el Peralada?

No. Hem tingut les lesions normals. El problema és que nosaltres tenim una plantilla molt curta. Hem patit les lesions que afecten tots els equips, fins i tot, potser, poques. Ens ha trastotcat molt el tema dels davanters. Un va marxar (Keita) i l'altre es va trencar el genoll (Draman Konaré). Són dos jugadors que si no recordo malament a la primera volta van fer 15 gols.

El Peralada és l'equip menys golejat (22) de la lliga. En la defensa comença l'èxit?

Vam començar la lliga encaixant gols. No gaires, però ens en feien a cada partit. Quan vam veure que perdríem efectius a dalt vam començar a treballar més l'aspecte defensiu perquè sabíem que patiríem la falta de gol. Deixant de banda els dos darrers partits (cinc gols encaixats), ho hem fet molt bé, en aquest sentit, tot i que també ens agrada atacar.

Venint de dues derrotes seguides, és el millor moment per rebre l'Olot?

Penso que passem pel nostre pitjor moment. Hem arribat molt justos. L'Olot ens ha obligat a fer un sobreesforç i l'estem pagant. Hem de recuperar-nos, perquè si res no canvia, la nostra fase d'ascens serà de 6 partits, si les coses van bé (tres eliminatòries). A Vilafranca ja vam recuperar Coro, que es va trobar bé, i estem pendents de Gianni, que va anar convocat però no va jugar.

Han començat a mirar possibles rivals en el play-off?

Estem mirant coses, sí. Per sort, el Girona, gràcies a l'acord d'afiliació, ens ajudarà, perquè tenen gent repartida per tot Espanya. No fa gaire miràvem els primers classificats. Ara hem de mirar més coses, perquè si acabem segons ens enfrontarem a un quart i aquí, encara, poden passar moltes coses, hi ha poc definit.

L'any passat va confessar que una de les claus de la permanència del Peralada va ser la col·laboració de Raül Agné. Hi tornarà a confiar, ara, de cara a la promoció d'ascens?

Jo parlo amb ell cada setmana. Fer el que va fer any passat no ho farem, perquè fins i tot es va posar el xandall. Ara la cosa ha canviat, amb l'afiliació amb el Girona tot és més professional, i no toca. Ara, parlar amb ell sempre ho faig. De fet parlo i escolto tothom, els meus ajudants, els tècnics del futbol base, i amb l'Ivan Hammouch, que és amb qui tinc més contacte.

Veu factible l'ascens d'almenys dos o tres equips catalans de Tercera per compensar el cop dur dels dos o tres descensos compensats que hi haurà des de Segona B?

Jo ho espero. L'any passat ja va passar i els equips catalans se'n van aprofitar. Tant de bo pugin els quatre catalans que faran el play-off.

Al final del partit d'anada Calderé el va criticar perquè no l'havia anat a saludar. Van resoldre les seves diferències?

Hem tornat a parlar i puc dir que allò va ser un malentès. Vaig estar parlant amb ell molta estona abans del partit, i també als vestidors. A vegades els nervis ens fan males passades. Jo soc el primer que tinc mal perdre, que quan els resultats no acompanyen el caràcter se'm fa vinagre. Però dir allò va ser injust. No el vaig saludar perquè vaig anar a saludar l'àrbitre, i després, als vestidors, em vaig trobar amb ell.

Veu tres gironins a Segona B la temporada que ve?

Sí, tant de bo hi siguin, i un a Primera. El fet de tenir un Girona que està creixent tant ens ajuda a tots. El seu futbol base millora, i això també va en benefici dels altres equips de la província. Que hi hagi un club potent ajuda. El futbol gironí pot començar a fer molts passos endavant, i tot just seria la punta de llança del que vindrà. Potser d'entrada pot semblar que tenir un gran a prop et va en contra, però a la llarga beneficia.

Parlant del Girona... 8 punts de marge a falta de 8 jornades. Aquest any sí?

Tots estem molt pendents del primer equip. Per mi, són l'equip que millor està fent les coses de tots els aspirants a l'altra plaça d'ascens directe. Entenc que hi pugui haver nervis i pressió però no veig cap dels perseguidors fent-ho tan bé. Les dues sortides a Sòria i Tenerife s'han resolt molt bé, i era un moment crític. El Girona s'havia guanyat el dret a fallar algun cop. Està demostrant maduresa i saber estar.