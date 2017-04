Tercera final consecutiva de l'Uni

Fa dos anys, campiones de lliga derrotant l'Avenida en un Fontajau a vessar en la diada d de Sant Jordi del 2015; la temporada passada, subcampiones perdent el títol en els darrers instants del tercer partit de la final al Würzburg de Salamanca; i ara: tercer capítol. Spar Citylift Girona i Perfumerias Avenida lluitaran per tercera temporada consecutiva pel títol de Lliga Femenina-1 després que ahir l'Uni solucionés la seva eliminatòria de semifinals contra l'Araski derrotant l'equip basc a Vitòria (43-61). L'Avenida havia fet el mateix dimarts a Ferrol, solucionant per la via ràpida la seva eliminatòria contra l'Uni Ferrol amb dues victòries, i ara catalanes i castellanes es tornaran a trobar en la repetició de les dues últimes finals de lliga o, de record encara més recent, de la pugna per la Copa en que l'equip que entrena Miguel Ángel Ortega i lidera la base de Montgat Sílvia Domínguez va sortir guanyador a Fontajau el passat febrer. La final començarà dimecres vinent, 26 d'abril, a Salamanca; per continuar dissabte a Fontajau i tornar a Salamanca, si fos necessari un tercer partit, el dimarts 2 de maig. Tots els partits a les nou del vespre i en directe per Teledeporte.

La contundent victòria de dissabte en el primer partit de la sèrie, vint-i-nou punts de diferència a favor de les gironines ( 80-51), podia obrir la porta a la relaxació de l'Uni ahir a Mendizorrotza. Però, no va ser així. Mentalitzades per acabar la semifinal ahir mateix i tenir temps per preparar la final contra el Perfumerías Avenida, l'Uni va dominar el partit des del principi i, tot i no tenir l'encert en atac de dissabte, va saber controlar la situació treballant molt bé en defensa controlant, sobretot, a les dues jugadores de més talent de l'Araski: Roselis Silva (novament defensada d´inici per Helena Oma) i Marta Tudanca.

El domini del rebot per part de l'equip d'Èric Surís va tornar a ser aclaparador, 43 contra 24, però, a diferència del que semblava que passaria en el primer quart (9-17 i amb les gironines havent capturat ja setze rebots amb una Spanou enorme), l'Uni no ho va saber traduir en un joc vistós. Durant molts minuts del partit, l'Uni no va saber trobar Coulibaly dins la zona i, sense l'encert en els triples que havien tingut a Fontajau, les jugadores de l'Uni no van poder trencar el partit abans del descans. Vuits punts d'una convidada inesperada, la pivot local Laura Pardo, van equilibrar el partit en el segon quart. Pardo va trobar quatre bons tirs oberts aprofitant que a Coulibaly li costava sortir lluny de cistella a puntejar aquests seus tirs.

En el tercer quart, les defenses dels dos equips, amb l'Araski alternant zones, encara va tenir un paper més protagonista. L'Uni va intentar buscar Coulibaly i, de fet, en un moment que la va trobar en dues jugades consecutives va arribar per primer cop als deu punts de marge (26-36). Un cop per a l´Araski que, però, va continuar sense voler tirar la tovallola. Al final del tercer quart, les basques es mantenien a vuit punts (33-41). El seu problema, però, és que l´Uni té moltes jugadores capaces de desequilibrar en un moment puntual. Podia haver estat Jordana, Leo Rodríguez, Coulibaly o la mateixa Ibekwe, que ahir va tornar a jugar i ha d´anar recuperant sensacions de cara a la final, però va ser Haley Peters. Set punts seguits de la nord-americana van posar el marcador en un 34-50 que que ja seria impossible de tornar a aixecar per a l´Araski. Per molt que les impulsés el seu públic. L´Uni tornarà a jugar la final de Lliga i, un cop més, ho farà contra el Perfumerías Avenida.