«Visitar el Madrid diumenge és ara el millor estímul»

«Per a qualsevol culé és un estímul visitar l'estadi del Madrid», va explicar ahir Luis Enrique al final del partit contra el Juventus. No hi havia hagut ni rastre de la remuntada a què aspiraven els blaugrana, que d'aquesta manera han dit adeu a la Lliga de Campions, i ara tots els focus ja són posat al clàssic de diumenge al Bernabéu. El Barça afrontarà un partit «clau» que, segons el preparador, «ens pot posar dins del campionat».



L'asturià encara té al cap la primera part de Torí, aquella en què un Barça irreconeixible va començar a cavar la seva tomba europea la setmana passada, anant-se'n al descans amb un 2-0 en contra. «La recordaré pels segles dels segles» va destacar. Del partit d'anit es queda «amb l'homenatge que hem rebut per part de l'afició» tot i que havia sigut «una nit trista» per confirmar l'eliminació en quarts de la Champions.



La recepta era clara, però mai es va estar a prop d'aplicar-la: «preteníem generar moltes ocasions, pressió al rival, però és difícil quan no es té la pilota que aparegui la serenitat», va confessar Luis Enrique. Això sí, va elogiar que els seus jugadors ho havien intentat «fins l'últim segon». «Un gol ens hauria donat molta vida, el partit hauria entrat en una altra dinàmica», va considerar.



Per la seva banda el tècnic del Juventus, Massimiliano Allegri, va destacar que «hem patit una mica, però ja se sabia que nosaltres no érem el PSG». Segons ell, havien assolit la classificació «de manera merescuda» i destacava el mèrit de «no haver rebut cap gol del Barcelona». «La diferència entre el Barça que ens va guanyar en la final de Berlín i ara és mínima, tot i que Neymar ha crescut molt», va finalitzar l'entrenador rival, eufòric pel seu èxit al Camp Nou.